「OpenRice 開飯熱店 2024」公佈得獎名單

由一站式餐飲平台OpenRice主辦，一年一度本地飲食界盛事「OpenRice 開飯熱店2024」完滿結束，所有得獎餐廳100%由OpenRice會員投票選出，反應熱烈，累計票數接近100萬。「OpenRice 開飯熱店 2024」頒獎典禮早前已順利舉行，現場公佈及頒發「菜式」、「新餐廳」、「網上訂座」、「外賣自取」組別以及「至尊大獎」，合共123個獎項。適逢今年OpenRice 25周年，投票制度迎來重大革新。會員透過OpenRice應用程式投票，可無上限投選OpenRice 內所有餐廳，每間餐廳可投一票，一同創造屬於香港人的美食指南。

完整得獎名單