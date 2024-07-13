「OpenRice 開飯熱店2024」 用OpenRice APP一鍵投票 首10,000名成功投票者獲雙重獎賞

OpenRice自1999年起，陪伴港人「搵食」25載，一直因應時代步伐，不斷豐富及完善本地餐飲資訊，亦引入各種全新服務，當中「OpenRice 開飯熱店」更成為香港一年一度飲食界年度盛事，活動旨在讓香港人以投票形式支持其心水餐廳，藉此選出各個餐飲類別中最優秀的典範。「OpenRice 開飯熱店2024」由即日起至8月31日接受投票，所有得獎餐廳100%由公眾投票選出，首10,000名成功投票者可即獲贈雙重獎賞；今年特別優化整個投票制度，讓會員更容易參與其中，亦讓所有餐廳均獲參選資格，進一步加強「OpenRice開飯熱店」獎項的公平性及公信力，實行香港人的美食指南「由您話事」！

先投先得 首1萬位投票者可獲贈總值$100,000 Rice Dollars及2,500,000飛行里數

為鼓勵會員踴躍參與是次投票活動，OpenRice共送出高達Rice Dollars $100,000及2,500,000飛行里數的豐富獎賞！首10,000位率先完成投票的會員，每人可自動獲得Rice Dollars $10 （等值OpenRice 100積分）以及「亞洲萬里通」250里數，名額有限，先投先得，每位會員只可獲獎一次。

「OpenRice 開飯熱店 2024」三大特點令投票從此更方便、更廣泛、更自由

會員只需登入OpenRice《開飯喇！》APP即可投票，每位OpenRice會員必定有獨一無二的心水餐廳「收藏名單」，只需於OpenRice《開飯喇！》APP內點擊「已收藏」進入版面，便可一次性輕鬆投票，以行動支持所有心水餐廳！