【PR 3.0 | 尋找明日公關 】公關界年度盛事 全港創意公關大賽2023 正式啟動

Web3元宇宙、ESG可持續發展發展機遇龐大，更成為了全球熱議的焦點，企業求才若渴，而公關角色亦越來越重要，成為企業和社會重要策略推手。 為了推動公關行業創新，強化行業專業形象，由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會（非牟利）和香港城市大學市場營銷學系協辦的「全港創意公關大賽」於2023年3月正式展開，比賽旨在透過企業支持、業界、學界教授等專業人士的指導和訓練，為學生提供「實戰」機會，激發他們的無限潛能和創造力。

今年贊助商陣容鼎盛，包括﹕Energy Watt 沛力特、小牧味屋、B.Duck、李錦記、FX Creations、嘉里建設、獅球嘜、Prologic Robotics、保心安、大快活、中國平安保險等各大知名企業及品牌，為學生提供案例，讓學生有機會實戰和獲得獎學金。 而比賽籌委會則由學界及專業人士組成，包括來自不同院校的博士、老師、學生、資深公關、創意專才以及創意公關公司 MEMO PLUS PR等。

踏入第七年，今屆賽事特意以「明日公關 - PR3.0」為主題，探討未來世界大趨勢，包括環境、社會和企業管治(ESG)、大數據傳訊和元宇宙等概念，以配合當今公關在企業和社會中日漸重要的角色。 PR 3.0 世代下，未來需要孕育一群「明日公關」，他們需要具備對大數據和創意公關的適度理解和掌握，需有主動出擊和積極參與度，引領公關界進入新時代，同時推動企業和社會實現可持續發展，為世界作出貢獻。 參賽者可透過比賽深入了解公關行業的最新動態，培養對大數據和創意公關的深度理解，為未來的公關工作做好準備。大賽現接受16-30歲的參賽者以個人或團體方式報名，詳情可登入網站查詢：www.hkcprc.org 。

更多資訊請留意「全港創意公關大賽2023」官方社交平台

Instagram: @hkcprc

Facebook: @hkcprc

Website: https://linktr.ee/cprc2023