Samsung 創意活動 一人一筆「共創『您』想大自然」

Samsung 一直透過科技帶著大家細味生活，貫徹品牌以人為本的理念，享受科技所帶來的美好的同時，亦不忘盡力做到為環境負責任。Samsung 著力在產品規劃上融入環保理念，如就海洋污染問題，Samsung 將從海中收集得來的舊漁網（俗稱「鬼網」）等海洋廢料，升級再造成產品裝置零件，包括 Galaxy Z Fold5、Z Flip5、S23、Tab S9 Ultra、Buds2 Pro 及 SolarCell 環保遙控器。「鬼網」是生物死亡陷阱，鯊魚、海龜，甚至是海鳥，都不時被鬼網纏繞窒息，此舉不單能改善海洋生態，同時還能減少使用傳統塑膠材料。

在包裝設計層面上，減少使用塑膠及紙材，使用100%再造紙品，以及循環再用消費後塑膠再生料（PCM），Samsung過去一年推出的90% Galaxy 裝置均含有環保材料包括改造後的漁網、消費後再生塑膠材料 (PCM) 或生物基樹脂。此外，透過電視包裝紙箱上的「點陣設計」，可令用戶輕鬆沿著「點線」切割和摺疊，重新組合成如貓屋、雜誌架，及收納箱等生活用品，將包裝「升級改造」。還有 Samsung 團隊研發出 SolarCell 環保遙控器，利用陽光及室內光線充電，有需要時亦可進行有線充電，告別難以自然分解的即棄電池。

Samsung 希望透過「共創『您』想大自然」 創意活動，令更多擁有相同理念的人連繫起來，一人一筆將心中理想大自然變成 3D 動畫，用藝術為大自然發聲。立即登入 Samsung 活動網站下載畫紙，發揮你的創意，為海洋生物繪畫填色，被挑選作品將會組合成 3D 動畫，呈現於中環娛樂行大型 Samsung 屏幕上，與全港市民分享，引發大家對可持續發展的更多關注。

Samsung 早前已聯同四間來自不同背景、代表不同群組的本地環保組織舉辦工作坊，走進社區，相同理念的人連結，讓他們啟發身邊每一個人，合力將之實踐。當中包括提倡低碳本地遊的「V'air」、為大眾提供綠色水上活動的「海洋新幹線」、舉辦深度大自然體驗幫助城市人減壓的「遊沐」，以及致力於環保產品設計及環保教育工作坊的「綠行俠」，跟大家分享相關生態保育資訊，參加者可在專業插畫師現場指導指導下，用 Samsung 最新 Galaxy Tab S9 Series，畫出「您」想大自然景色。完成畫作後，更可即場將作品印製專屬環保袋。

Samsung「共創「您」想大自然」活動網頁：

https://www.samsung.com/hk/fb/ChangesFromSmallSteps_6