今個夏天VACA小牛角最新推出Tritan運動水壺系列，Tritan是美國研發的最新塑膠物料，不含BPA(雙酚A)，使用安全放心。食品級安全物料，獲得美國食物及藥品監督管理局(FDA)認證。具有高耐衝擊性及高耐用度，不易破裂，同時抗臭不吸味，耐熱度高，即使在高溫環境下，亦不會釋放出任何有害物質。系列包括0.7/0.8公升TRITAN運動水壺配吸管、0.6/0.75公升TRITAN直飲運動水壺及0.5/0.7公升TRITAN搖搖杯，攪拌網格配合使用不同食材及水果，輕鬆調出你的專屬夏日特飲。銷售點：簡簡單單ecLiving、ecLiving eshop、各大百貨及HKTVmall
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日報
VACA小牛角Tritan運動水壺新登場
今個夏天VACA小牛角最新推出Tritan運動水壺系列，Tritan是美國研發的最新塑膠物料，不含BPA(雙酚A)，使用安全放心。食品級安全物料，獲得美國食物及藥品監督管理局(FDA)認證。具有高耐衝擊性及高耐用度，不易破裂，同時抗臭不吸味，耐熱度高，即使在高溫環境下，亦不會釋放出任何有害物質。系列包括0.7/0.8公升TRITAN運動水壺配吸管、0.6/0.75公升TRITAN直飲運動水壺及0.5/0.7公升TRITAN搖搖杯，攪拌網格配合使用不同食材及水果，輕鬆調出你的專屬夏日特飲。銷售點：簡簡單單ecLiving、ecLiving eshop、各大百貨及HKTVmall