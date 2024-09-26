香港 - 2024年9月26日 - 臻尚駐顏集團創立於2002年，擁有五大分支，分別為：「直營中心、醫療美容中心、大健康中心、產品中心及儀器貿易中心」。於國內設有21間分店。臻尚駐顏集團正式擴展業務至香港，並創立旗下品牌YAN OLOGY國際醫學美容中心。YAN OLOGY亦已於香港四個不同地方：銅鑼灣世貿中心、中環娛樂行、旺角朗豪坊及尖沙咀中港城（VIP）設立分店，為顧客提供安全規範的治療及高規格的醫學美容體驗。於未來三年，YAN OLOGY會繼續拓展業務，於香港共開設十間分店。



同日舉行啟動禮 YAN OLOGY正式全線啟航



為慶祝臻尚駐顏集團旗下品牌YAN OLOGY正式進駐香港，臻尚駐顏集團同日於唯港薈酒店舉行啟動禮，象徵YAN OLOGY在香港的正式啟航。儀式特邀多位重量級嘉賓出席，包括臻尚駐顏集團創辦人方麗軍、香港行政會議及立法會林健鋒議員大紫荊動醫GPS.JP等。其中，影視名人羅霖將擔任品牌代言人，為活動增添光彩。活動中，特邀嘉賓將分享對醫學美容產業的見解及未來展望，討論如何透過先進技術和專業服務提升顧客體驗。而羅霖的參與將為品牌帶來更高的曝光度，並強調YAN OLOGY在健康與美麗傳遞上的使命。



林健鋒議員致詞 喜見促進大灣區與香港經濟



啟動禮亦邀請了香港行政會議及立法會林健鋒議員大紫荊動醫GPS.JP致詞，林議員提到，臻尚駐顏集團將品牌YAN OLOGY帶到香港，將有效促進粵港澳大灣區及香港之間的經濟活動，令兩地之間的經濟狀況變得愈來愈好。



品牌代言人羅霖與臻尚駐顏集團創辦人進行簽約儀式



於啟動禮上，品牌代言人羅霖與臻尚駐顏集團創辦人方麗軍進行簽約儀式，此舉象徵YAN OLOGY四店全開，全線啟航。簽約環節上，羅霖表示：「我已是生了小朋友的媽媽，而為了令我能保持年輕美麗，必不可少當然是日常的美容保養。多得YAN OLOGY，讓我可以時刻保持貌美。」



定下周詳業務大計 歡迎將來以加盟形式擴充



與臻尚駐顏集團創辦人方麗軍進行專訪時，她提到選擇香港作為另一個據點是因為香港擁有完善法律制度，穩定的營業環境，所以計劃於香港全開四店。此外，她亦提到日後將能以加盟形式擴充，由投資者透過總部指導，經營相同品牌連鎖店，將臻尚駐顏集團品牌推廣到更廣泛地方。



珠海香港兩地互通 會員自由選擇服務地區



臻尚駐顏集團一直以來在歐洲和亞太區均合作設有健康醫學療養機構及美容直營門店，擁有由世界各地醫學美容技術專家組成的專業團隊，為客戶提供一站式的健康醫學美容服務。同時，亦是珠海首家集生活美容、醫學美容、科技光電美容一體的美容生活平台。2023年，臻尚駐顏正式進駐香港。而為了配合集團發展，臻尚駐顏集團實施會員制，首階段開通珠海與香港之會員計劃，內地顧客可在香港分店進行醫美療程，輕鬆變美之餘亦有助促進本地經濟，吸引更多內地會員來港進行療程。計劃試驗成功後，將會開放下一個兩地互通計劃，擴大服務版圖。另一方面，選擇香港作為業務另一據點的原因是香港的醫療安全標準嚴謹，能給予大眾信心。



定位一站式高端美容生活平台



臻尚駐顏集團其中分支「直營中心」目前在珠海有11家大型直營美容院及1家經過國家衛生部門核准成立的醫療美容機構 - 妍齡醫療。其中位於華發商都C館的駐顏旗艦店，總營業面積近2,000平方米，是珠海地區乃至粵港澳大灣區首屈一指的大型美容機構。2021年，臻尚駐顏集團耗巨資打造的重磅品牌「伊槿妍」登陸佛山，以頂尖的硬件設施與國際一流的美容理念相結合，以生活美容、科技美容及醫療美容三維一體可定製化的方式服務高端客群，打造泛美容生活類標杆企業。







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