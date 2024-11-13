【yuu會員專享】限時推廣 即慳高達15%！yuu積分當錢使 兌換7-Eleven電子現金券掃盡 The Nutter Company Gelato、PRIME Hydration等多款至強人氣新品！

香港 - 2024年11月13日 - yuu會員限時7-Eleven電子現金券優惠再度驚喜登場，為你每日慳多啲！由即日起（11月13日）至11月26日（共2星期），yuu會員只需以6,300積分，可兌換7-Eleven電子現金券$35^，額外慳10%；或者以9,300積分兌換7-Eleven電子現金券$55^，更可慳高達15%！電子現金券既可即兌即用，亦可於稍後指定日期內使用。立即入yuu app兌換現金券，到7-Eleven挑選心水產品，賺盡著數，實行積分當錢使啦！
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今期更有多款至抵新品登場，由人氣雪糕新品、多款最強網紅飲品及零食，款款都超吸引，加上yuu積分當錢使，性價比極高！即開yuu應用程式兌換現金券，到7-Eleven買齊最新零食及精品返屋企啦！
<今期至抵新品推介*>
| 【網紅熱銷產品】PRIME Hydration電解質運動飲品（檸檬青檸味 / 藍桑子味）（$23 / 支）
每支含有250毫克的BCAAs，同時混合了電解質，能瞬間為你注入能量！PRIME並無添加糖及咖啡因，更特別加入了10%椰子水，令味道更加清甜。
PRIME電解質運動飲品檸檬青檸味及藍桑子味，破天荒強勢登陸7仔，味道清爽，十分解渴，令你立刻回復精神之餘，更緊貼潮流，另外還有幾款口味的PRIME Hydration運動飲品在7仔限量發售，立即買齊今期網紅熱銷產品啦！
| 【雪糕新品】The Nutter Company Gelato（薑汁花生味 / 薑汁芝麻味）（$44 / 件）
選用本地荔枝窩種植的肉薑及辣味突出的火薑，配上印度花生或來自日本的甘香芝麻製成，味道猶如薑汁湯圓，散發出濃郁的香氣！加上Gelato口感香軟幼滑，冰涼之中帶有一絲辛辣的微溫感，非常特別！
The Nutter Company Gelato（薑汁花生味 / 薑汁芝麻味）只限於指定分店發售。
The Nutter Company Gelato（薑汁花生味 / 薑汁芝麻味）銷售分店：https://bit.ly/4e8z4aj
| 【新品推介】品客辣炒蒜香龍蝦風味薯片100克（$17 / 件）
還原泰式經典的街頭風味，展現出蒜頭及辣椒大火炒香的惹味，再加上龍蝦鮮甜的味道及薯片酥脆的口感，讓你一試難忘！
| 【新品推介】瑞士蓮開心果軟心朱古力200克（$59 / 件）
幼滑的牛奶朱古力配上香滑的開心果味軟心，打造出極致的美味體驗，為你帶來雙重的開心滋味！
| 【新品推介】7PREMIUM朱古力法式吐司脆片（$21 / 件）
用全麥麵粉和可可粉烘焙而成的朱古力脆餅，帶有鬆脆的口感和濃郁的朱古力味道，入口即溶。 加上使用了獨立包裝，可在不同場合與朋友分享！
yuu會員凡購買任何7PREMIUM 食品／飲品 ，更可享yuu印花獎賞買6送1＃!
| 【新品推介】雀巢Damak開心果朱古力30克（牛奶朱古力 / 白朱古力）（$10 / 件）
雀巢Damak開心果牛奶朱古力：口感順滑的牛奶朱古力與鬆脆的烤開心果混合，打造出誘人美味的堅果風味！
雀巢Damak開心果白朱古力：香甜可口的白朱古力與脆口的烤開心果完美結合，令堅果風味更加突出及濃郁！
| 【新品推介】KitKat 片裝威化朱古力（經典牛奶味 / 曲奇碎味 / 榛果味）（$17 / 件）
KitKat 片裝經典牛奶味威化朱古力：在鬆脆的威化上包著柔滑的朱古力，帶有濃厚的牛奶香氣，為你帶來酥脆的雙重口感！
KitKat 片裝曲奇碎味威化朱古力：將鬆脆威化裹上順滑的朱古力和粒粒曲奇碎屑，口感更具層次！
KitKat 片裝榛果味威化朱古力：把朱古力和美味香脆的榛果鋪在威化上，口感細膩又豐富，值得一試！
| 【新品推介】樂家薄脆朱古力150克（牛奶朱古力味 / 海鹽黑朱古力味）（$39.5 / 件）
樂家薄脆牛奶朱古力：由超優質的朱古力和大塊的樂家拖肥糖製成，再在表面塗上牛奶朱古力，每口都嘗到濃厚的朱古力風味！加上使用可重複密封鋁袋作包裝，令朱古力保持新鮮，又可以方便隨時食用！
樂家薄脆海鹽黑朱古力：一口大小的特級黑朱古力中混合了拖肥糖和海鹽，將 70% 黑朱古力、大塊 Roca® Buttercrunch 拖肥糖和海鹽混合在一起，每一口都令人難以抗拒！
| 【新品推介】Sanrio大麥茶200毫升（Kuromi / Pompompurin / Pochacco）（$11 / 支）
大麥茶口味清新又健康，純天然風味，沒有加任何添加劑，令你飲得更安心！特別選用Sanrio人氣角色包括Kuromi 、Pompompurin 及Pochacco為包裝設計，適合各位小朋友！而且瓶身細小，能夠輕鬆放入手袋或背囊！
| 【新品推介】Sanrio粟米茶200毫升（Cinnamoroll / Hello Kitty / My Melody）（$11 / 支）
粟米茶味道清甜解渴，喝下去更加健康！同樣選用了Sanrio可愛的朋友仔包括Cinnamoroll 、 Hello Kitty 、My Melody為包裝，粉嫩設計適合充滿少女心的你！
^現金券推廣日期由2024年11月13日至11月26日。此現金券必須在兌換後三十日內使用，逾期作廢。此現金券只適用於香港及澳門7-Eleven店舖使用，並不適用於7-Eleven網店及7-Eleven手機應用程式。會員須於付款前出示獎賞二維碼，方可使用此現金券。現金券只可使用一次。現金券於7-Eleven香港店舖內以港幣計算; 於澳門7-Eleven店舖內以澳門幣計算。此現金券只適用於購買7-Eleven貨品，並不設找續。此現金券不可作退款或兌換現金。此現金券不適用香港及澳門7-Eleven分店內的服務項目，包括但不限於八達通增值/最後10次紀錄列印、澳門通增值、電子錢包及儲值卡增值、流動電話咭/增值券、網上預付、繳費、匯款、捐款、門券/車票、訂閱卡、禮物咭、郵票、傳真、影印、充電、提件及退件、換購、八達通卡及八達通配飾、澳門通卡及產品、線上遊戲點數預付服務、迪欣湖活動、泊車繳費、自助洗衣服務及其他有關服務等。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。
*以上價錢有效期由2024年11月6日至2024年11月19日。價錢或有變動，不會預先通知，一切以店舖售價為準。產品將於2024年11月6日起陸續到舖。
#yuu印花派發日期由即日起至12月3日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應⽤程式。