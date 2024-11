【yuu會員專享】限時推廣 即慳高達15%！yuu積分當錢使 兌換7-Eleven電子現金券掃盡 The Nutter Company Gelato、PRIME Hydration等多款至強人氣新品！

【新品推介】Sanrio粟米茶200毫升(Cinnamoroll / Hello Kitty / My Melody)($11 / 支)



粟米茶味道清甜解渴,喝下去更加健康!同樣選用了Sanrio可愛的朋友仔包括Cinnamoroll 、 Hello Kitty 、My Melody為包裝,粉嫩設計適合充滿少女心的你!