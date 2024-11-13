【yuu會員專享】限時推廣 即慳高達15%！yuu積分當錢使 兌換7-Eleven電子現金券掃盡 The Nutter Company Gelato、PRIME Hydration等多款至強人氣新品！

【網紅熱銷產品】PRIME Hydration電解質運動飲品（檸檬青檸味 / 藍桑子味）（$23 / 支）



每支含有250毫克的BCAAs，同時混合了電解質，能瞬間為你注入能量！PRIME並無添加糖及咖啡因，更特別加入了10%椰子水，令味道更加清甜。



PRIME電解質運動飲品檸檬青檸味及藍桑子味，破天荒強勢登陸7仔，味道清爽，十分解渴，令你立刻回復精神之餘，更緊貼潮流，另外還有幾款口味的PRIME Hydration運動飲品在7仔限量發售，立即買齊今期網紅熱銷產品啦！



【雪糕新品】The Nutter Company Gelato（薑汁花生味 / 薑汁芝麻味）（$44 / 件）



選用本地荔枝窩種植的肉薑及辣味突出的火薑，配上印度花生或來自日本的甘香芝麻製成，味道猶如薑汁湯圓，散發出濃郁的香氣！加上Gelato口感香軟幼滑，冰涼之中帶有一絲辛辣的微溫感，非常特別！



The Nutter Company Gelato（薑汁花生味 / 薑汁芝麻味）只限於指定分店發售。



The Nutter Company Gelato（薑汁花生味 / 薑汁芝麻味）銷售分店：https://bit.ly/4e8z4aj



【新品推介】品客辣炒蒜香龍蝦風味薯片100克（$17 / 件）



還原泰式經典的街頭風味，展現出蒜頭及辣椒大火炒香的惹味，再加上龍蝦鮮甜的味道及薯片酥脆的口感，讓你一試難忘！



【新品推介】瑞士蓮開心果軟心朱古力200克（$59 / 件）



幼滑的牛奶朱古力配上香滑的開心果味軟心，打造出極致的美味體驗，為你帶來雙重的開心滋味！



【新品推介】7PREMIUM朱古力法式吐司脆片（$21 / 件）



用全麥麵粉和可可粉烘焙而成的朱古力脆餅，帶有鬆脆的口感和濃郁的朱古力味道，入口即溶。 加上使用了獨立包裝，可在不同場合與朋友分享！



yuu會員凡購買任何7PREMIUM 食品／飲品 ，更可享yuu印花獎賞買6送1＃!



【新品推介】雀巢Damak開心果朱古力30克（牛奶朱古力 / 白朱古力）（$10 / 件）



雀巢Damak開心果牛奶朱古力：口感順滑的牛奶朱古力與鬆脆的烤開心果混合，打造出誘人美味的堅果風味！



雀巢Damak開心果白朱古力：香甜可口的白朱古力與脆口的烤開心果完美結合，令堅果風味更加突出及濃郁！



【新品推介】KitKat 片裝威化朱古力（經典牛奶味 / 曲奇碎味 / 榛果味）（$17 / 件）



KitKat 片裝經典牛奶味威化朱古力：在鬆脆的威化上包著柔滑的朱古力，帶有濃厚的牛奶香氣，為你帶來酥脆的雙重口感！



KitKat 片裝曲奇碎味威化朱古力：將鬆脆威化裹上順滑的朱古力和粒粒曲奇碎屑，口感更具層次！



KitKat 片裝榛果味威化朱古力：把朱古力和美味香脆的榛果鋪在威化上，口感細膩又豐富，值得一試！



【新品推介】樂家薄脆朱古力150克（牛奶朱古力味 / 海鹽黑朱古力味）（$39.5 / 件）

樂家薄脆牛奶朱古力：由超優質的朱古力和大塊的樂家拖肥糖製成，再在表面塗上牛奶朱古力，每口都嘗到濃厚的朱古力風味！加上使用可重複密封鋁袋作包裝，令朱古力保持新鮮，又可以方便隨時食用！

樂家薄脆海鹽黑朱古力：一口大小的特級黑朱古力中混合了拖肥糖和海鹽，將 70% 黑朱古力、大塊 Roca® Buttercrunch 拖肥糖和海鹽混合在一起，每一口都令人難以抗拒！



【新品推介】Sanrio大麥茶200毫升（Kuromi / Pompompurin / Pochacco）（$11 / 支）



大麥茶口味清新又健康，純天然風味，沒有加任何添加劑，令你飲得更安心！特別選用Sanrio人氣角色包括Kuromi 、Pompompurin 及Pochacco為包裝設計，適合各位小朋友！而且瓶身細小，能夠輕鬆放入手袋或背囊！

