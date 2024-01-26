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市場資訊
2024-01-26 09:15:00
日報

100%純天然綠藻精華片 最佳健康、延缓衰老營養食品

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醫學實驗證明，純天然綠藻含有提升免疫力和抗體igG、穀胱甘肽、超級抗氧化SOD，可令細胞保持年輕，並含有數十種100%純天然礦物質、維他命包括B12、CGF、DNA營養素，能提供全身所需營養，幫助細胞恢復健康。綠藻亦能幫助排出含有毒素、致病物質的大便，排出毒素身體才會好。杏林保健食品有限公司自家品牌綠醫100%純天然綠藻精華片創立60年，創辦人石先生年屆75歲，服用多年，一直保持活力充沛、中氣十足。現新年優惠價: $590/盒 (原價: $690/盒)，另額外贈送綠藻強效精華CGF一包20粒裝售價$390和不生病健康書二本。優惠期至1月31日。歡迎郵購，免費送貨。
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