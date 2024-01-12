熱門搜尋:
輕鐵 觀塘車禍 農曆新年2024 流感 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2024-01-12 09:30:00
日報

100%純天然綠藻精華片 送父母和自己最佳健康、延缓衰老營養食品

分享：

醫學實驗證明，純天然綠藻含有提升免疫力和抗體igG、穀胱甘肽、超級抗氧化SOD，可令細胞保持年輕，並含有數十種100%純天然礦物質、維他命包括 B12、CGF、DNA營養素，能提供全身所需營養，幫助細胞恢復健康。綠藻能幫助排出含有毒素、致病物質的大便，排出毒素身體才會好。杏林保健食品有限公司自家品牌綠醫100%純天然綠藻精華片創立60年，創辦人石先生年屆75歲，服用多年，一直保持活力充沛、中氣十足。現新年優惠價: $590/盒 (原價: $690/盒)，另額外送綠藻強效精華CGF一包20粒裝(售390元)和不生病健康書二本。優惠期至1月18日。歡迎郵購，免費送貨！
電話：2890 2233    WhatsApp：6550 6388
地址：銅鑼灣恩平道48號恩平中心901室

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受