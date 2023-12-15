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市場資訊
2023-12-15 10:15:00
日報

100%香港製造 蜜檸威檸檬蘇打威士忌

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聖誕同朋友慶祝開party，一定要試試HighballHighball是威士忌+蘇打水調製的酒，相傳源自美洲蒸汽火車時代。是次與香港本地酒廠合作，選用FPWines獨家代理的麥皇McIVOR蘇格蘭威士忌調製，配合蘇打水，清新檸檬同蜜糖，調配出令人難忘的清新感，而且又低卡路里，帶有麥芽及濃郁烤杏仁，太妃糖及葡萄乾香氣，加入檸檬和蘇打水，平衡威士忌的豐醇香氣，又有低酒精濃度的爽口感，蜜糖為Highball帶來微微的蜜糖香甜味，深受各年齡層女士喜愛。旺角LALA Bar和蜜檸威最近首度合作，大家放工不妨去ChillChill。（Lala Bar:旺角太平道31樓）
銷售點:www.fphkwine.store  AEON,  Citysuper

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