112間亞洲人氣餐廳 獲推介餐廳殊榮

2023The best of the best MASTERCHEF亞洲推介餐廳頒獎典禮頒發十優餐廳獎項。

2023 The best of the best MASTERCHEF亞洲推介餐廳頒獎典禮日前於灣仔會展舉行,112間亞洲人氣餐廳成為本年度入選推介餐廳,並獲殊榮。出席嘉賓包括香港旅遊發展局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文、澳門特別行政區政府旅遊局(香港代表)總經理莫兆光、亞洲英富萬會展項目總監李佩儀、香港中華煤氣商務總監鄭曉光、亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠及亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華等。

亞洲餐飲廚藝協會創會主席拿督林和忠表示,一年一度的的亞洲推介餐廳頒獎典禮中的「美食之最大賞」匯聚餐飲業中脫穎而出的優秀餐廳,獎項推動着他們,以卓越的烹飪技藝、創新的菜單設計和對細節的極致追求,為市民及遊客帶來了無盡的美食享受。

亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華表示,今年有17位專業評審從食品、出品及服務等方面選出112間優秀的餐廳。疫情開關後的旅客減少,再加上港人選擇北上消費,業界需同心協力,做好餐飲業的品質,吸引更多的旅客來港及使港人留港消費。

澳門特別行政區政府旅遊局(香港代表)總經理莫兆光表示,作為旅遊推介,經常需要調研考察。在調查中,旅客認為旅遊的首要要素是餐飲,其次是景點、酒店等。亞洲推介餐廳頒獎典禮促進澳門與香港的餐飲文化,使兩地的旅遊業邁向更好的方向。

亞洲英富萬會展項目總監李佩儀表示,亞洲推介餐廳頒獎典禮匯聚精英,將香港的飲食文化發揚光大,積極提升香港美食天堂的美譽。

香港中華煤氣有限公司商務總監鄭曉光表示,亞洲推介餐廳頒獎典禮中,業界人才濟濟一堂,使餐飲及其相關行業發光發亮,提高香港的餐飲文化水平,令其在亞洲佔一席位。