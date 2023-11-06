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市場資訊
2023-11-06 23:00:00

12月5日「國際義工日」 美心旗下數百間食肆餐飲優惠 嘉許義工 傳揚愛心

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「有心義工．多謝您」義工嘉許計劃將為義工朋友帶來多重驚喜，並向全港義工致敬。義務工作發展局主席彭韻僖(右一)感謝美心集團對義務工作的支持，攜手向義工表達謝意。圖為美心集團首席營運官(香港及澳門) 蕭德威。

為響應12月5日「國際義工日」，義務工作發展局（AVS）特意舉辦「有心義工．多謝您」義工嘉許計劃，感謝及鼓勵無私奉獻的義工。計劃獲美心集團全力支持，旗下約30個品牌、超過550間分店，由即日起至12月15日期間，將推出不同餐飲優惠，涵蓋食肆類別廣闊，包括中式、西式、日式、茶餐廳、快餐、西餅店及咖啡店等，藉此向全港義工致敬，並鼓勵更多有心人加入義工行列，齊齊感受施比受更有福的快樂。

由即至11月8日，凡於美心集團旗下全線中式餐廳包括粵菜、潮菜及外省菜(廣場飯店、wellwellwell、#bistrocity、Can-Lah、八一漁八、魚塘鴨子除外) ，堂食惠顧人均消費滿 $100 (每枱計)，每位顧客即可享用蛋白杏仁茶乙碗，讓一眾義工辛勞服務後可以滋潤一番。

其他優惠包括：11月9日至15日於早上11:30後於「香港地」惠顧任何堂食即送熱/凍絲級奶茶或即磨咖啡乙杯；及於早上11:00 後在「&you」惠顧主食 (漢堡/焗薯/意粉)即送薯條乙客或凱撒沙律乙客。此外，美心集團旗下美心MX、魚尚、Wildfire (山頂及星光大道)、MUSES (中環及沙田)、Pop n’ Grill 、美心西餅、COVA 餅店及咖啡吧、東海堂和星巴克，亦會輪流於期後的數個星期內或於12月5日「國際義工日」當天推出不同優惠，如惠顧任何堂食即送出紅豆冰、薯條、凱撒沙律、紅酒、9折優惠或升級優惠等。

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簡單展示活動海報即享義工優惠

AVS期望所有曾經做過義工或準備加入義工行列的朋友，都可以享受這些優惠和感受這份心意，並將這份喜悅和愛心分享給身邊人，因此凡於指定餐廳／店舖惠顧時，只須向餐廳／店舖職員出示是次活動海報電子版，即可享用指定優惠，冀能慰勞一班平日默默付出的義工們，一同推廣「關愛香港 ‧人人行義」的精神。

玩手機遊戲贏取實體獎賞助人

即日至2023年12月31日，下載美心集團的美食手遊「eatie」，輸入邀請碼 eat359，可享迎新大禮 – 買任何產品滿 $20，即送美心西餅的日式燒餅 (紅豆/花生果醬)一個，以及「新手禮包」(包括口水幣、隨機道具及隨機食材)。同時，eatie玩家只要參與遊戲任務，製作並送贈一份虛擬健康麵包或有營飯餐，美心集團就會捐出一份相同的實體美食予「童心飯堂」，為低收入家庭和小學生提供免費早餐及有營飯餐。活動更不限玩家捐贈次數，目標是讓有需要家庭及小朋友齊齊「食飽飽」。

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