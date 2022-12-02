2022/2023 香港青年工業家協會就職典禮

香港青年工業家協會深明培育人才對香港工業未來發展至關重要，30年來一直 協助傑出年青企業家發展，致力團結香港工商業界，推動香港工業發展。協會於11月29日順利舉行2022/2023年度就職典禮晚宴，在財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥任主禮嘉賓，由高鼎國接任會長。並在財政司司長陳茂波、職業訓練局(VTC)副執行幹事王建國博士、高鼎國會長見證下發表「讓創意飛伙伴計劃」設計 · 首個商品化項目《原石》餐具套裝的成果。

經歷約半年時間，香港青年工業家協會投放超過60萬資源並由設計及科技委員會統籌下，首個項目《原石》餐具帶標誌性的外觀，立體的設計發揮和諧和連貫性的線條，成功商品化，生產超過一千套，以每套包括兩套飯碗、筷子、湯匙、醬盤和骨碗，一套共十件，定價$650，計劃在香港．設計廊及網上發售。《原石》餐具由香港知專設計學院（HKDI）產品設計高級文憑畢業生廖成鍇設計，設計概念以改善用餐者的流暢度為中心，讓一家人共同用膳的難得時刻可以輕鬆自在。設計勇奪世界三大設計獎項之一「2021紅點設計概念大獎（Red Dot Award: Design Concept 2021）」的最佳設計獎（Best of the Best Award）。

