2022/2023 香港青年工業家協會就職典禮

香港青年工業家協會深明培育人才對香港工業未來發展至關重要,30年來一直 協助傑出年青企業家發展,致力團結香港工商業界,推動香港工業發展。協會於11月29日順利舉行2022/2023年度就職典禮晚宴,在財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥任主禮嘉賓,由高鼎國接任會長。並在財政司司長陳茂波、職業訓練局(VTC)副執行幹事王建國博士、高鼎國會長見證下發表「讓創意飛伙伴計劃」設計 · 首個商品化項目《原石》餐具套裝的成果。

經歷約半年時間,香港青年工業家協會投放超過60萬資源並由設計及科技委員會統籌下,首個項目《原石》餐具帶標誌性的外觀,立體的設計發揮和諧和連貫性的線條,成功商品化,生產超過一千套,以每套包括兩套飯碗、筷子、湯匙、醬盤和骨碗,一套共十件,定價$650,計劃在香港.設計廊及網上發售。《原石》餐具由香港知專設計學院(HKDI)產品設計高級文憑畢業生廖成鍇設計,設計概念以改善用餐者的流暢度為中心,讓一家人共同用膳的難得時刻可以輕鬆自在。設計勇奪世界三大設計獎項之一「2021紅點設計概念大獎(Red Dot Award: Design Concept 2021)」的最佳設計獎(Best of the Best Award)。