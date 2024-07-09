2023/24馬季煞科日 7月14日沙田馬場盛大舉行 壓軸騎師巡遊 歌手樂團助慶 齊向星級人馬致敬

2023/24馬季迎接尾聲，本季廣大馬迷一同見證了多個激動人心的勝利及締造新紀錄的歷史時刻。今季最後一個賽馬日，「馬季煞科日」將於本週日（7月14日）在沙田馬場舉行，香港賽馬會現邀請大家進場共同觀賞佳駟和騎師今季的最後一戰，致敬冠軍人馬的卓越表現，並慶祝本賽季圓滿結束。

當天除安排了連場緊張刺激的賽事外，還請來著名歌手林峯入場與馬迷共同觀賞賽事。憑電影《九龍城寨之圍城》中的亮眼演出而大受歡迎的歌影視全能藝人林峯最近馬不停蹄四出謝票，百忙之中特地抽空與馬迷及支持者一同慶祝馬季煞科的重要時刻，並答謝市民支持。當天他將陪同大家欣賞精采賽事，更會在尾場賽事後的馬季煞科儀式中擔任表演嘉賓，獻唱多首金曲，並聯同一眾騎師於巡遊中與觀眾作近距離互動。

樂團歌手演出 投入熱鬧氣氛

馬會還請來大受歡迎的新世代人氣樂團Zpecial、Pandora及Nowhere Boys當日於沙田馬場公眾席鄰近「好賞食」的地面投注大堂舞台上，輪流送上令人血脈沸騰的澎湃音樂，與觀眾們一同全情投入熱鬧氣氛。當日會入場的馬迷，千萬不要錯過焦點節目2023/24「最受歡迎馬匹及騎師選舉」頒獎，屆時由全港馬迷票選得出的年度「最受歡迎騎師」得主及「最受歡迎馬匹」得獎馬主會上台領獎，而當晚更有壓軸的騎師巡遊，一眾騎師會與觀眾近距離互動，並會派發限定冠軍馬匹及精美造型的小馬公仔，包括連續三屆榮登香港馬王寶座的「金鎗六十」、戰績彪炳的「浪漫勇士」、頂級佳駟「加州星球」及最受矚目新星之一的「大至尊」等造型小馬。當日場內更有啦啦隊和吉祥物現身助慶，大家可以盡情自拍打卡，放上社交平台與親友分享。