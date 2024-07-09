2023/24馬季煞科日 7月14日沙田馬場盛大舉行 壓軸騎師巡遊 歌手樂團助慶 齊向星級人馬致敬

2023/24馬季迎接尾聲，本季廣大馬迷一同見證了多個激動人心的勝利及締造新紀錄的歷史時刻。今季最後一個賽馬日，「馬季煞科日」將於本週日（7月14日）在沙田馬場舉行，香港賽馬會現邀請大家進場共同觀賞佳駟和騎師今季的最後一戰，致敬冠軍人馬的卓越表現，並慶祝本賽季圓滿結束。
當天除安排了連場緊張刺激的賽事外，還請來著名歌手林峯入場與馬迷共同觀賞賽事。憑電影《九龍城寨之圍城》中的亮眼演出而大受歡迎的歌影視全能藝人林峯最近馬不停蹄四出謝票，百忙之中特地抽空與馬迷及支持者一同慶祝馬季煞科的重要時刻，並答謝市民支持。當天他將陪同大家欣賞精采賽事，更會在尾場賽事後的馬季煞科儀式中擔任表演嘉賓，獻唱多首金曲，並聯同一眾騎師於巡遊中與觀眾作近距離互動。
樂團歌手演出 投入熱鬧氣氛
馬會還請來大受歡迎的新世代人氣樂團Zpecial、Pandora及Nowhere Boys當日於沙田馬場公眾席鄰近「好賞食」的地面投注大堂舞台上，輪流送上令人血脈沸騰的澎湃音樂，與觀眾們一同全情投入熱鬧氣氛。當日會入場的馬迷，千萬不要錯過焦點節目2023/24「最受歡迎馬匹及騎師選舉」頒獎，屆時由全港馬迷票選得出的年度「最受歡迎騎師」得主及「最受歡迎馬匹」得獎馬主會上台領獎，而當晚更有壓軸的騎師巡遊，一眾騎師會與觀眾近距離互動，並會派發限定冠軍馬匹及精美造型的小馬公仔，包括連續三屆榮登香港馬王寶座的「金鎗六十」、戰績彪炳的「浪漫勇士」、頂級佳駟「加州星球」及最受矚目新星之一的「大至尊」等造型小馬。當日場內更有啦啦隊和吉祥物現身助慶，大家可以盡情自拍打卡，放上社交平台與親友分享。
冠軍人馬獎 向世界級名駒及馬壇精英致敬
由香港賽馬會舉辦的年度盛事「冠軍人馬獎」，旨在向馬季內表現優秀的世界級名駒及馬壇精英致敬，向他們頒發馬壇至高榮譽。2023/24年度「冠軍人馬獎」以「冠軍精神」（The Spirit of Champions）為主題，為彰顯冠軍人馬的尊貴身份，香港賽馬會特別為各候選馬匹之馬主呈獻獨一無二、精心設計的專屬紀念品。根據每匹候選良駒的特質而精心設計的專屬紀念品出自以「馬」為創作主題而聞名的著名跨界藝術家馬興文（Simon Ma）手筆，將候選名駒的名字以揮灑自如的水墨書法呈現，配以陪伴馬匹出戰無數賽事的馬蹄鐵，並註明候選馬匹的資料，深具紀念及收藏價值。
看重溫精彩時刻 入場玩遊戲及抽獎
想重溫今年賽季的難忘片段，則可以到馬場1樓會員入口及「好賞食」樓下，欣賞《向星級人馬致敬》馬季照片展覽，展出30張由國際著名賽馬攝影師Alex Evers拍攝的馬季精彩時刻，重溫馬場上的動人時刻。當日入場的馬迷，更可透過「馬會投注三合一」應用程式參加「沙田馬場日日賞」有獎遊戲和抽獎，有機會贏取指定旗艦手機一部及「金鎗六十」珍藏紀念鑲畫一份。