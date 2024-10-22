2024全球數商大會開幕：數"聚"上海，"鏈"接數字經濟新未來

上海，中國 - 2024年10月22日- 10月19日-20日，2024全球數商大會在上海正式舉行。大會由上海資料集團和上海市數商協會聯合主辦，上海市資料局和浦東新區人民政府支持，第一財經進行承辦，以"數聯全球，商通未來——'鏈'接數字經濟新未來"為主題，聚焦區塊鏈技術和應用場景創新展開。



上海一直積極推動促進資料合規高效流通使用、賦能實體經濟，統籌資料發展和安全，打通資料流程通使用的堵點難點，充分挖掘資料要素潛能，以城市數位化轉型驅動生產、生活和治理方式變革。近年來，上海資料要素流通基礎不斷夯實，初步構建起支持高併發場景的"區塊鏈+隱私計算"數字底座。2023年全市數字經濟核心產業增加值已超6000億。



本次大會通過加強國際資料交流合作，與香港數商協會、新加坡工商科技協會、德國國際資料空間、國際資料治理協會等國際組織機構形成全年交流合作機制，力爭搭建產業鏈合作交流的"朋友圈"，服務本地數商更好"走出去"，助力全球數商更好"走進來"，推動數字經濟領域國際合作，為經濟社會發展提供新動能。



會上，行業首創的全國首個資料集團平權組織——全國資料集團聯盟成立，加強各省市資料企業合作，加快資料要素產業發展。此外，6個區塊鏈典型場景、2024中國金融氣象指數、《2024全國地方國資資料平臺（集團）發展報告》、《零數可信資料空間產品白皮書》等在會上發佈，還推出《重大疾病資料產品1000條》。系列成果充分體現了大會積極打造成為數字經濟發展成果的展示平臺、數商生態連結的創新平臺、國際資料合作的交流平臺的定位和目標。



未來，上海將進一步推動公共資料共用開放，創新公共資料開發利用，構建良好的"數商"生態環境，推動國際資料中心建設。

