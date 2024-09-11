2024名廚之最美食大獎在港舉辦 推動本地餐飲文化

亞洲餐飲廚藝協會主辦的「2024名廚之最美食大獎」比賽早前在香港中華廚藝學院舉辦，共22隊，約40名廚師代表聚首一堂比賽，亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠表示，今年勝出的隊伍將獲支助，參與在北京舉行的2024亞洲名廚精英薈總決賽，與其他亞洲名廚比拼。

林和忠續指，2024亞洲名廚精英薈(香港站)的香港廚師透過比賽，推動本地的餐飲文化，藉以帶動旅遊業，吸引內地及東南亞旅客。今年比賽的菜式，分別是鴿及不同的菇類，菜式會根據國際評審的標準進行評分。