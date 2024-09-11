2024名廚之最美食大獎在港舉辦 推動本地餐飲文化

亞洲餐飲廚藝協會主辦的「2024名廚之最美食大獎」比賽早前在香港中華廚藝學院舉辦，共22隊，約40名廚師代表聚首一堂比賽，亞洲餐飲廚藝協會創會主席林和忠表示，今年勝出的隊伍將獲支助，參與在北京舉行的2024亞洲名廚精英薈總決賽，與其他亞洲名廚比拼。
林和忠續指，2024亞洲名廚精英薈(香港站)的香港廚師透過比賽，推動本地的餐飲文化，藉以帶動旅遊業，吸引內地及東南亞旅客。今年比賽的菜式，分別是鴿及不同的菇類，菜式會根據國際評審的標準進行評分。
煤氣公司助理總經理 — 工商市務及營業江紹權亦指，近來北上的風氣盛行，煤氣公司與本港餐飲業界積極構思如何令港人增加本地消費，甚至是吸引更多內地遊客來港。煤氣公司希望透過比賽推動業界積極創新，煮好不同菜式，說好餐飲業及香港故事，帶動經濟。
李錦記醬料總經理(香港、澳門及台灣)林明星表示，亞洲名廚精英薈比賽能令廚師們的烹飪技術水平得以提升，創出美味菜式，吸引人到本地消費。同時亦鼓勵更多年輕人進入飲食業，令香港繼續打響美食天堂的招牌。
大會於9月3日下午，在香港金域假日酒店設頒發典禮，賽事總冠軍為潮藝館。菇菌類尊金奬為Club CPlus及乳鴿類尊金奬為The Grand Buffet (Hong Kong) 自助山。