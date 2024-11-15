2024大灣區—東盟經濟合作(前海)論壇開幕

香港 - 2024年11月15日 - 大灣區—東盟經濟合作(前海)論壇在深圳前海國際會議中心隆重開幕。 本次論壇以"科技引領·産業共贏"爲主題，議程包括開幕式，數字化轉型、跨境金融、跨境電商、國際商會會長、智庫合作5個分論壇，企業交流展以及産業合作對接會等，並配套開展深圳參訪、東盟美食文化周·匯聚前海等活動，將掀起新一輪經貿合作熱潮。





本次論壇由中國—東盟中心與深圳市政府聯合主辦，深圳市前海管理局、深圳大學、廣東高科 技産業商會共同承辦。中國—東盟中心秘書長史忠俊、柬埔寨商務部國務秘書林宗穎、柬埔寨內閣辦公室技術顧問李偉光、泰國駐華大使韓燦才、東帝汶駐華大使羅瑞、菲律賓駐華大使館公使兼總領事李尚勇、新加坡駐廣州總領事羅德傑、老撾駐廣州總領事沙婉萍、印度尼西亞駐廣州總領事斌德加、馬來⻄亞駐廣州總領事蘇萊雅、越南駐廣州總領事阮越勇、泰國駐廣州代總領事常佩瑤、中國一東盟産業合作發展促進會主席、馬來⻄亞前交通運輸部部長丹斯裏廖中萊先生等東盟國家及國際組織貴賓，外交部亞洲司參贊、二級巡視員陳俊傑，外交部駐香港特派公署參贊秦宏，中聯部當研中心巡視員鐘偉雲，深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、寶安區委書記王守睿，深圳市副市長羅晃浩，前海合作區黨工委副書記梁珂以及來自中國和東盟國家政府部門、商協會、智庫和企業 家代表共1000多人出席論壇開幕式及相關活動。



以論壇爲媒，大灣區與東盟經濟合作走深走實



深圳市副市長羅晃浩在歡迎辭中表示，粵港澳大灣區和東盟地緣相近、人文相通，守望相助、 合作共贏，互爲最大貿易夥伴。開放塑造繁榮，合作共贏未來。今年是《區域全面經濟夥伴關係協 定》(RCEP)實施的關鍵一年，深圳將始終秉承開放包容的態度，把加強雙方經貿合作作爲推動粵港澳大灣區與東盟合作邁向更高台階的重要突破口，持續加強與東盟各地區在科技創新、經貿投資、文化旅遊、人才培養等領域的交流合作，大力拓展數字經濟、新能源汽車、智慧城市等新興産業合作空間，共同爲打造更高質量的中國——東盟自由貿易區，發展更加友好的中國-東盟全面戰 略夥伴關系作出新的更大貢獻。



中國—東盟中心秘書長史忠俊回顧了過去一年中國與東盟國家在經貿、文化、教育等領域的合 作成果，介紹了中國與東盟合作成就和寶貴經驗。展望未來，他表示將在夯實平台、聚焦産業、拓展合作等方面探索更多發展模式，持續推動雙方經濟合作走深走實。



柬埔寨商務部國務秘書林宗穎表示，中國與東盟國家的合作具有廣闊的前景和深遠的意義，希望雙方能夠攜手並進，共同開創更加美好的未來。



在主旨演講環節，來自泰國、東帝汶、柬埔寨、馬來⻄亞、菲律賓等政府領導分享了自己國家 在經濟社會發展方面的經驗做法，以及對與中國深化合作的期待和願景。東盟國家代表就各自國家的經濟發展狀況、合作機遇與挑戰進行了深入剖析。他們紛紛表示，願與大灣區深化合作，共同構建更加緊密的經濟夥伴關系。這些演講不僅展現了東盟國家的獨特魅力，也爲與會者提供了寶貴的 思考和啓示。



發布重大成果及年度報告，現場集中簽約15個項目金額近300億元



在成果發布環節，主辦方發布了2023大灣區—東盟經濟合作(前海)論壇􏰀大成果以及2023年 大灣區—東盟經貿合作年度報告。這些成果和報告的發布，不僅展示了過去一年雙方合作的豐碩成 果，更爲未來的合作提供了有力的數據支持和政策導向。



據介紹，2023年7月29日-30日，2023大灣區-東盟經濟合作(前海)論壇在深圳前海成功舉 辦，並舉行了大灣區-東盟國際商會聯盟、中國-東盟智庫合作夥伴成立儀式，發布了《大灣區- 東盟經濟合作倡議》。多家灣區企業與東盟達成投資貿易合作協議，貿易合同金額121億元人⺠幣。 論壇被納入國務院批複的《前海規劃》，外交部將成立的大灣區-東盟國際商會聯盟和中國- 東盟智庫合作夥伴，寫入外交部2023年中方推進"五大家園"建設進展重大成果。論壇參與各方積極推動論壇中達成的貿易、投資項目落地，迄今爲止，推動貿易額超300億元人⺠幣，推動投資總額近 50億元。



目前，大灣區-東盟商會聯盟運營良好，參與各方舉辦各種考察、展覽、論壇共計50多次。各方合作有序，平台建設步伐加快，重大模式創新好戲連台，"灣區研發+東盟生産+全球銷售"模式逐 漸形成。



粵港澳大灣區與東盟相互投資和貿易熱情日益高漲，在隨後進行的2024年大灣區-東盟經貿合作項目集中簽約儀式上，來自粵港澳大灣區和東盟的企業、商會代表完成了15個項目的簽約，簽約金額共299.9億元人⺠幣，未來雙方合作將更加密切、交流更加廣泛。



啓動大灣區-東盟留學支持計劃，每年資助8名東盟學生來深讀研



開幕式現場還舉行了2024大灣區—東盟留學支持計劃啓動儀式。由前海倡議發起的大灣區-東 盟留學支持計劃，支持前海國際事務研究院發起設立"前海國際教育基金會"，進一步增強前海在促 進國際交流中的作用，吸引更多海外傑出人才來深圳深造學習。從明年起，每年將資助不少於8名東 盟國家學生來深攻讀碩士學位。這一計劃的實施，將爲雙方的教育交流與合作注入新的活力，培養 更多具有國際視野和跨文化溝通能力的人才。



前海國際事務研究院院長、香港中文大學(深圳)教授鄭永年發表了主題演講。他以獨特的視角和深刻的見解，剖析了全球化背景下中國與東盟國家合作的機遇與挑戰，爲與會者提供了寶貴的思考和啓示。他認爲，粵港澳大灣區與東盟國家應攜手共進，共同應對全球性挑戰，實現可持續發展。



分論壇及東盟美食文化周接續登場



企業交流展將相伴活動的全程，吸引了衆多參會者的目光。這裏匯聚了來自大灣區與東盟國家的衆多知名企業，展示了他們在科技創新、數字經濟、綠色能源等領域的最新成果，爲參會者提供 了一個交流與合作的高端平台。



參會者們紛紛表示，這次論壇不僅爲他們提供了一個深入瞭解中國與東盟國家合作現狀與前景的平台，更爲他們拓展國際合作視野、尋找合作夥伴提供了難得的機遇。



隨著開幕式的圓滿落幕，2024大灣區—東盟經濟合作(前海)論壇正式拉開了帷幕。接下來將圍繞數字經濟、跨境金融、國際貿易等多個議題舉辦分論壇。



其中，中國—東盟智庫合作論壇將匯聚衆多頂尖的專家學者，從中國與東盟全面戰略夥伴關系 的理論內涵、決策基礎等維度進行交流，碰撞思想的火花;大灣區—東盟數字化轉型論壇將聚焦當下熱門的數字化浪潮，探討如何在數字時代推動大灣區與東盟各國實現産業升級與創新發展;大灣 區—東盟跨境電商專題論壇將爲跨境電商領域的從業者們搭建一個廣闊的交流合作平台，共同挖掘 跨境電商的巨大潛力。



此外，論壇期間還將開展深圳前海合作區及其優秀園區和龍頭企業參訪、東盟美食文化周之旅以及高交會觀展等活動，爲與會者帶來多元的交流體驗。

