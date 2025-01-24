2024川渝港澳青少年科學大賽圓滿落幕 各地教育界代表雲集

由亞洲STEAM教育協會、香港青年科學院、資訊科技教育領袖協會、小小科學超人和艾華國際聯合主辦的川渝港澳青少年科學大賽頒獎典禮於1月23日順利舉行，邀得香港教育局以及川渝港澳和新加坡各地代表出席頒獎禮，鼓舞四地青少年支持國家科技發展，響應科教興國的國策。川渝港澳青少年科學大賽獲多地權威機構支持，包括香港教育局、四川省港澳事務辦公室、共青團四川省委、澳門科學館、新加坡教育局科學中心等。本屆賽事由香港地區作為主場城市，來自4個城市，800間學校的20,000名參賽學生從各地初賽、決賽，到全國總決賽一路激烈角逐，層層選拔最終相聚於香港的頒獎典禮。本屆賽事除了延續上一屆的比賽項目，還響應香港教育局小學常識科轉科學科的政策，增加了綜合科學的項目，旨在提升學生在STEAM（科學、技術、工程、藝術及數學）全方面綜合科學素養。 本屆頒獎典禮現場嘉賓雲集，來自四川、重慶、香港、澳門的600名學界精英齊聚一堂，獲得來自四地的政府代表、高等教育界代表、科學家、中小學界代表、慈善機構、青年組織及媒體等眾多嘉賓出席支持活動，為獲獎學校、校長、老師和學生頒獎和進行交流，新加坡教育部科學中心代表更特別從新加坡飛到香港支持活動，並與不同學校師生交流。大會於頒獎典禮中頒發優秀科學學校、優秀校長領導大獎、優秀科學指導老師獎、學生一等獎、二等獎和三等獎，獲獎學生來自各地優秀學校，包括成都市泡桐樹中學、成都市嘉祥外國語學校、香港英華書院、香港聖保羅書院、香港東莞同鄉會方樹泉學校、保良局錦泰小學、澳門培正中學、澳門教業中學等。

為推進各地STEAM教育發展的專家雲集頒獎禮，包括香港教育局總課程發展主任（科學教育）林威廉博士、紫荊串智國際文化傳播（北京）有限公司副總經理聶偉、澳門科學館教育及展品梁思聰總監、香港青年科學院院長、香港城市大學副校長（研究）岑浩璋教授、亞洲STEAM教育協會會長彭善檒、小小科學超人創始人蔡德勵、四川省青聯副秘書長徐際鵬、新加坡教育部科學中心Andrew TAN等，展示出社會各方培養更多優秀科技創新人才的決心和力量。 林威廉博士代表香港教育局向比賽獲獎同學祝賀，寄語社會各界透過比賽聯繫各地一起同行做好科學教育，利用一切可利用的社會資源帶動科普氣氛，為國家培育未來人才，實現科教興國，人才強國的宏大目標。 聶偉致辭提到川渝和港澳各具科研優勢，有巨大培養科學人才的潛力，希望透過比賽讓四地學生有更多接觸及交流，促進彼此進步，讓國家未來更加富強。聶偉也邀請港澳師生多到內地考察，擴闊和豐富自己的視野，為未來貢獻社會努力。

彭善檒在致辭中勉勵學生獲獎是榮譽也是責任，是對世界和人類福祉的責任。全球正在發生很多天災人禍，都要依靠大家用知識去改變世界。彭善檒表示現在社會的文化，令很多學生錯誤理解生命的成功，勉勵學生反思一個人的價值不在於成績排名獎項，而是學會做人，感悟到自己和世界的愛與被愛。 梁思聰提到在當今時代編程和綜合科學的重要性日益增強。編程教育培養學生的邏輯推理、問題解決和創新思維的能力；綜合科學則是學科知識融會貫通的體現，將物理學、化學、生物學、地理學等多門學科的知識有機結合，形成了一個完整的知識體系。通過綜合科學的學習，能讓學生未來應對全球氣候變化、探索宇宙奧秘，和解決日常生活中的大小問題。 蔡德勵提到了做STEAM和品德教育和舉辦比賽活動的初心，是要促進教育、科技、人才的相輔相成，成為推動社會發展的核心動力。蔡德勵給了在場學生三個錦囊，包括要保持探索世界的好奇心和勇氣，在創新道路上要擁抱失敗和對身邊的人和世界保有感恩之心，寄語學生未來要把所學貢獻社會。 賽委會預告來屆比賽會有更多海內外城市加入，期盼能讓各地教師學生有更多的交流和共同成長的機會，也歡迎更多單位的支持，一起透過科學科技，融合品德的教育，去改變世界。