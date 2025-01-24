2024川渝港澳⻘少年科學⼤賽圓滿落幕 各地教育界代表雲集

由亞洲STEAM教育協會、⾹港⻘年科學院、資訊科技教育領袖協會、⼩⼩科學超⼈和艾華國際聯合主辦的川渝港澳⻘少年科學⼤賽頒獎典禮於 1⽉23⽇順利舉⾏，邀得⾹港教育局以及川渝港澳和新加坡各地代表出席頒獎禮，⿎舞四地⻘少年⽀持國家科技發展，響應科教興國的國策。川渝港澳⻘少年科學⼤賽獲多地權威機構⽀持，包括⾹港教育局、四川省港澳事務辦公室、共⻘團四川省委、澳⾨科學館、新加坡教育局科學中⼼等。本屆賽事由⾹港地區作為主場城市，來⾃4個城市，800間學校的20,000名參賽學⽣從各地初賽、決賽，到全國總決賽⼀路激烈⻆逐，層層選拔最終相聚於⾹港的頒獎典禮。本屆賽事除了延續上⼀屆的⽐賽項⽬，還響應⾹港教育局⼩學常識科轉科學科的政策，增加了綜合科學的項⽬，旨在提升學⽣在STEAM（科學、技術、⼯程、藝術及數學）全⽅⾯綜合科學素養。 本屆頒獎典禮現場嘉賓雲集，來⾃四川、重慶、⾹港、澳⾨的600名學界精英⿑聚⼀堂，獲得來⾃四地的政府代表、⾼等教育界代表、科學家、中⼩學界代表、慈善機構、⻘年組織及媒體等眾多嘉賓出席⽀持活動，為獲獎學校、校⻑、⽼師和學⽣頒獎和進⾏交流，新加坡教育部科學中⼼代表更特別從新加坡⾶到⾹港⽀持活動，並與不同學校師⽣交流。⼤會於頒獎典禮中頒發優秀科學學校、優秀校⻑領導⼤獎、優秀科學指導⽼師獎、學⽣⼀等獎、⼆等獎和三等獎，獲獎學⽣來⾃各地優秀學校，包括成都市泡桐樹中學、成都市嘉祥外國語學校、⾹港英華書院、⾹港聖保羅書院、⾹港東莞同鄉會⽅樹泉學校、保良局錦泰⼩學、澳⾨培正中學、澳⾨教業中學等。

為推進各地STEAM教育發展的專家雲集頒獎禮，包括⾹港教育局總課程發展主任（科學教育）林威廉博⼠、紫荊串智國際⽂化傳播（北京）有限公司副總經理聶偉、澳⾨科學館教育及展品梁思聰總監、⾹港⻘年科學院院⻑、⾹港城市⼤學副校⻑(研究) 岑浩璋教授、亞洲STEAM教育協會會⻑彭善檒、⼩⼩科學超⼈創始⼈蔡德勵、四川省⻘聯副秘書⻑徐際鵬、新加坡教育部科學中⼼Andrew TAN等，展示出社會各⽅培養更多優秀科技創新⼈才的決⼼和⼒量。 林威廉博⼠代表⾹港教育局向⽐賽獲獎同學祝賀，寄語社會各界透過⽐賽聯繫各地⼀起同⾏做好科學教育，利⽤⼀切可利⽤的社會資源帶動科普氣氛，為國家培育未來⼈才，實現科教興國，⼈才強國的宏⼤⽬標。 聶偉致辭提到川渝和港澳各具科研優勢，有巨⼤培養科學⼈才的潛⼒，希望透過⽐賽讓四地學⽣有更多接觸及交流，促進彼此進步，讓國家未來更加富強。聶偉也邀請港澳師⽣多到內地考察，擴闊和豐富⾃⼰的視野，為未來貢獻社會努⼒。

彭善檒在致辭中勉勵學⽣獲獎是榮譽也是責任，是對世界和⼈類福祉的責任。全球正在發⽣很多天災⼈禍，都要依靠⼤家⽤知識去改變世界。彭善檒表示現在社會的⽂化，令很多學⽣錯誤理解⽣命的成功，勉勵學⽣反思⼀個⼈的價值不在於成績排名獎項，⽽是學會做⼈，感悟到⾃⼰和世界的愛與被愛。 梁思聰提到在當今時代編程和綜合科學的重要性⽇益增強。編程教育培養學⽣的邏輯推理、問題解決和創新思維的能⼒；綜合科學則是學科知識融會貫通的體現，將物理學、化學、⽣物學、地理學等多⾨學科的知識有機結合，形成了⼀個完整的知識體系。通過綜合科學的學習，能讓學⽣未來應對全球氣候變化、探索宇宙奧秘，和解決⽇常⽣活中的⼤⼩問題。 蔡德勵提到了做STEAM和品德教育和舉辦⽐賽活動的初⼼，是要促進教育、科技、⼈才的相輔相成，成為推動社會發展的核⼼動⼒。蔡德勵給了在場學⽣三個錦囊，包括要保持探索世界的好奇⼼和勇氣，在創新道路上要擁抱失敗和對身邊的⼈和世界保有感恩之⼼，寄語學⽣未來要把所學貢獻社會。 賽委會預告來屆⽐賽會有更多海內外城市加⼊，期盼能讓各地教師學⽣有更多的交流和共同成⻑的機會，也歡迎更多單位的⽀持，⼀起透過科學科技，融合品德的教育，去改變世界。