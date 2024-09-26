2024年世界綠色經濟峰會突顯出綠色金融在加強氣候適應能力和推進可持續發展方面的關鍵作用

阿聯酋杜拜2024年9月26日－在世界面臨不斷升級的氣候挑戰之際，氣候融資在增強不同地區的適應力方面的作用變得越來越重要，尤其是對於最脆弱的國家。充足的資金對於支援減緩和適應舉措至關重要，使這些國家有能力在促進可持續發展的同時應對氣候變化的影響。根據氣候政策倡議組織（Climate Policy Initiative）發佈的《2023年全球氣候融資格局》報告，2021年至2022年間，全球氣候項目投資增至1.3萬億美元。然而，這些投資需要增加五倍，才能實現《巴黎協定》設定的1.5°C目標。



作為全球氣候行動的領導者，阿聯酋通過一系列推動全球氣候議程、加強環境可持續性和支持綠色轉型的國際合作的全球倡議，在推動調動氣候融資方面發揮了突出作用。



由迪拜最高能源委員會、迪拜電力和水務局（DEWA）和世界綠色經濟組織（WGEO）組織的第十屆世界綠色經濟峰會（WGES）特別關注氣候融資這一中心主題。氣候金融被認為是增強氣候適應力的關鍵驅動因素，將成為全球領袖、專家和綠色金融專家討論的主要話題。WGES將於2024年10月2-3日在迪拜世界貿易中心舉行。報名網址為 www.WGES.ae.



「世界綠色經濟峰會已成為全球氣候運動的基石，也是討論各種綠色轉型問題的首要平臺。第十屆峰會以去年由阿聯酋在迪拜世博城主辦的《聯合國氣候變化框架公約》（COP28）的成果為基礎。COP28的重大成就之一是達成了歷史性的《阿聯酋共識》，通過一項雄心勃勃的全面計畫為國際氣候行動設定了新的路線。其中一項重大決定是啟動阿聯酋全球氣候適應力框架，旨在通過支持具有氣候適應力的可持續發展目標來加強全球氣候適應力，以應對氣候變化的影響。今年，峰會強調氣候融資是建設綠色、有復原力和公平的未來的重要工具。」迪拜最高能源委員會副主席、DEWA董事總經理兼首席執行官、WGEO主席Saeed Mohammed Al Tayer閣下說，「我們的目標是，通過調動必要的資金和投資彌合發達國家和發展中國家之間的差距，為受影響最嚴重的社區提供支持，配合地方和全球舉措，利用金融機制來應對氣候變化的影響。」



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