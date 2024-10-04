2024年世界綠色經濟峰會舉辦高級別部長級圓桌會議

阿拉伯聯合大公國杜拜 – 2024 年 10 月 4 日 - 第十屆世界綠色經濟峰會舉辦了一場高級別圓桌會議，帕勞帕勞總統惠恕仁閣下；阿聯酋氣候變化與環境部長阿蔔杜拉·達哈克之子阿姆納博士閣下；，阿聯酋外交部能源和可持續事務助理部長阿蔔杜拉·巴拉拉殿下；馬哈茂德·法薩拉博士，環境事務和氣象部主任和阿拉伯部長理事會技術秘書處主任出席了會議。聯合國氣候變化框架公約的代表以及全球綠色經濟聯盟（GAGE）86個成員國的大使和代表也參加了會議。





世界綠色經濟組織主席賽義德·穆罕默德·塔耶閣下在開幕詞中歡迎與會者，並對他們的積極參與表示感謝。他強調，此次會議符合阿聯酋總統謝赫·穆罕默德·本·紮耶德·阿勒納哈揚殿下和阿聯酋副總統兼總理兼迪拜統治者謝赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆殿下的遠見卓識相，旨在推進綠色經濟，應對全球氣候變化，防止全球變暖。



愛爾·泰勒補充說："在謝赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆殿下的贊助下舉行的第十屆世界綠色經濟峰會爲在阿塞拜疆巴庫舉行的第二十九屆聯合國氣候變化框架公約締約方會議提供了一個獨特的機會。我們今天的討論將有助於制定全球議程，推進綠色經濟和氣候行動的進展。我們相信，國際合作是成功的關鍵，全球綠色經濟聯盟（GAGE）作爲促進跨部門跨境夥伴關系和合作的重要工具。今天的會議標誌著我們星球未來的關鍵時刻，也是我們探索綠色經濟新途徑的關鍵一步，綠色經濟是可持續發展的基石，也是全球繁榮與發展的關鍵驅動力。我熱切期待聽到您的寶貴見解和經驗，我期待著共同努力，開發創新、可行的解決方案，幫助我們實現共同的氣候目標和抱負。"



部長級會議重點討論了綠色經濟在實現COP28期間達成的歷史性阿聯酋共識目標方面的作用，該共識旨在加快向可再生能源的過渡並提高能源效率。會議取得了幾個關鍵成果，最引人注目的是通過了成員國國家綠色經濟戰略的制定，加強了使國家自主貢獻和國家適應計劃與巴黎協定保持一致的承諾，在推進氣候融資倡議方面進行了合作，並探討了循環經濟在促進可持續發展方面的作用。與會者還強調，需要爲金融、技術和能力建設方面的國際合作奠定堅實的基礎，以實現共同的全球目標。



