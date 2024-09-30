2024年度「優質建築大獎」結果名單出爐

「香港故宮文化博物館」奪最高殊榮 新設大灣區建築項目獎促跨區域交流

香港 - 2024年9月30日 - 2024年度「優質建築大獎」今日（27日）於香港君悅酒店公布結果及舉行隆重頒獎典禮，香港特別行政區政府局長甯漢豪女士，JP 撥冗出席並擔任主禮嘉賓。香港故宮文化博物館囊括兩項大奬，包括大會最高殊榮之「優質卓越大獎」及「香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區）」優質建築大獎。為促進業界跨區域合作交流，本年度優質建築大獎設立全新的獎項類別「大灣區建築項目（不包括香港）」，並由大疆天空之城大廈奪得大灣區建築項目 優質建築大獎 。





2024年度優質建築大獎籌委會主席岑厚德先生向發展局局長甯漢豪女士，JP及擔任評審團主席的香港特別行政區政府屋宇署署長余寶美女士，JP 致謝，並恭賀各位得獎者。岑主席表示﹕「香港正積極融入國家發展大局，政府在多方面參與及推動大灣區的國家戰略計劃，反映本港與大灣區已經高度融合，密不可分。因此，藉著這一個契機，今屆優質建築大獎亦設立全新的獎項類別大灣區建築項目』，透過項目交流、現場考察、項目匯報等，促進業界跨區域合作交流，加強香港同大灣區內其他地區之間的聯繫。」





二十二年來，「優質建築大獎」見證了不同建築領域的專業人士的傑出貢獻。他們憑藉著卓越的洞察力、勇於挑戰的精神，積極創新的技術，致力於本地及非本地建造住宅、商業建築、翻新改造等項目，其成就令人矚目。





主禮嘉賓發展局局長甯漢豪女士，JP 在2024年度優質建築大獎致辭時表示：「每一座建築都蘊含著一個故事，體現了創作者的願景。優質建築大獎的意義，我相信不單止是表揚卓越的建築作品，更加重要的是去弘揚一份精神，弘揚一份秉持以人為本的理念，創作建築的價值觀和社會的責任感。我很開心見到這麼多的建築團隊不斷去突破，發揮匠心巧思，以創新的思維繼續注入新的元素。」





2024年度「優質建築大獎」參賽項目分為八個類別，經由業界共16名翹楚組成的評審委員會多月來的嚴格評選，香港故宮文化博物館脫穎而出，其充分地揉合美觀、實用及創意元素設計，加上先進的科技設備，達至綠色節能的效果，特別能夠體現本屆主題之一「推動創新」和「持續綠建」的理念，因此榮獲大會最高殊榮「優質卓越大獎」，以及其類別的優質建築大獎。





大會今年續頒發兩項特別大獎﹕「創新項目大獎」和「可持續發展項目大獎」，分別由 The Henderson 和香港中文大學梁鳳儀樓及龔約翰學生中心(崇基學生發展綜合大樓) 獲得。The Henderson亦是「香港非住宅項目（新建築物 — 非政府，機構或社區）」的優質建築大獎得獎項目，而「可持續發展項目大獎」得主項目同獲「香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區） 」的優異獎 。







「香港住宅項目(單幢建築物)」的獎項得主同樣表現出色，由豐頤居和 KENNEDY 38 的雙料獲得優質建築大獎，維港滙及 St. George's Mansions and CLP Pulse同獲「香港住宅項目(多幢建築物)」優質建築大獎，士丹頓街 / 城皇街活化項目(H19) 獲「香港建築項目(翻新及活化)」優質建築大獎，寧波新世界二期獲「香港境外建築項目」優質建築大獎。上屆設立的「臨時建築物」優質建築大獎今年繼續頒發，由同心村獲得。





為凝聚來自大灣區的專業人士和機構，推動大灣區建築行業的跨界合作和發展，本年度優質建築大獎特別設立了一個全新的獎項類別，「大灣區建築項目獎（不包括香港）」。而獲頒這類別的優質建築大獎是大疆天空之城大廈。







評審團主席、屋宇署署長余寶美女士，JP 表示：「屋宇署一直積極推廣樓宇安全及改善發展項目的質素，為市民提供更安全、優質的居住及工作環境。透過本次大獎的舉辦，我們希望能夠表揚那些在建築設計、工程施工和設施管理方面展現卓越成就的團隊，鼓勵他們繼續追求卓越，推動行業的發展與進步。我們期待看到更多優秀的建築作品在大灣區蓬勃發展，為這片土地增添獨特的建築風貌，同時為我們的城市營造更美好的未來。」







下屆優質建築大獎將於2026年頒發，由香港房屋經理學會擔任輪任主席。此外，由下屆優質建築大獎起，建築環保評估協會將加入成為第十個優質建築大獎合辦機構。建築環保評估協會的加入將為大獎注入更多關於環境友好建築設計和實踐的專業知識，鼓勵建築師和開發商在設計和興建建築時更多考慮環境和社會影響。





2024年度優質建築大獎得獎名單（英文首字母次序排列）：

優質卓越大獎

香港故宮文化博物館

創新項目大獎

The Henderson

可持續發展大獎

香港中文大學梁鳳儀樓及龔約翰學生中心 (崇基學生發展綜合大樓)

香港住宅項目（單幢建築物）

獎項級別

豐頤居

優質建築大獎

KENNEDY 38

優質建築大獎

ONE SOHO

優異獎

梅雲堂

決賽入圍項目

香港住宅項目（多幢建築物）

獎項級別

維港滙

優質建築大獎

St. George's Mansions and CLP Pulse

優質建築大獎

粉嶺皇后山公營房屋發展項目

優異獎

Monaco

決賽入圍項目

One Innovale

決賽入圍項目

香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區）

獎項級別

香港故宮文化博物館

優質建築大獎

海達連接樞紐

優異獎

税務中心

優異獎

古洞北福利服務綜合大樓

優異獎

香港中文大學梁鳳儀樓及龔約翰學生中心 (崇基學生發展綜合大樓)

優異獎

香港非住宅項目（新建築物 — 非政府，機構或社區）

獎項級別

The Henderson

優質建築大獎

AIRSIDE

優異獎

太古坊二座

優異獎

11 SKIES Phase 1

優異獎

香港建築項目（翻新及活化）

獎項級別

士丹頓街 / 城皇街活化項目(H19)

優質建築大獎

如心園 (及木化石體驗館) - 活化舊平台花園項目

優異獎

都會中心

決賽入圍項目

磅巷公廁及浴室

決賽入圍項目

臨時建築物

獎項級別

同心村

優質建築大獎

喜信：過渡性社會房屋項目

優異獎

嗇色園可悦居

決賽入圍項目

仁愛居

決賽入圍項目

東涌社區聯絡中心

決賽入圍項目

香港境外建築項目

獎項級別

寧波新世界二期

優質建築大獎

深圳前海周大福金融大廈

優異獎

香港城市大學（東莞）項目（一期）

決賽入圍項目

大灣區建築項目（不包括香港）

獎項級別

大疆天空之城大廈

優質建築大獎

橫琴口岸及綜合交通樞紐開發工程

優異獎

天悅家園1~4號商業住宅樓、5號幼兒園及地下室

優異獎

慕思寢具用品生産及配套項目

決賽入圍項目

廣州白雲國際機場擴建工程第三跑道安置區二期（東區）

決賽入圍項目





