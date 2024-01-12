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市場資訊
2024-01-12 09:45:00
日報

2024慶龍年喜惠康 大量新品上市

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惠康打造全新賀年企劃「慶龍年 喜惠康」，首推一系列熱潮新品，令大家輕輕鬆鬆「喜」惠康，就搜購到大江南北的特色產品。適逢喜慶佳節月份，惠康更推出美酒優惠，凡購買軒尼詩、人頭馬、拿破崙、馬爹利V.S.O.P，即送一支澳洲格蘭保五代系列各款紅白酒（750毫升）（價值HK$125）。購買軒尼詩、人頭馬、拿破崙、馬爹利X.O，即送兩支格蘭堡五代系列各款紅白酒（價值HK$250/單支價值HK$125），多買多送。現於門市或網店全單購物滿$500元，惠康更提供免費送貨服務，惠康網店亦推出網店自取服務，於將軍澳及大埔區顧客，於惠康網店買滿$150，即可免費於門市取貨，方便快捷。
網頁：http://www.wellcome.com.hk

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