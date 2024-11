2024粵港澳大灣區（前海）國際航運發展大會開幕 碰撞思想 交融智慧 助力粵港澳大灣區航運業發展

香港 - 2024年11月15日 - 粵港澳大灣區(前海)國際航運發展大會在深圳前海召開,本屆大會由深圳市前海管理局主辦,香港特別行政區海運港口局贊助,香港船東會承辦,深圳市交通運輸局、深圳市海洋發展局協辦,華光海運控股有限公司、深圳赤道基金管理有限公司、南方科技大學、深圳海洋大學(籌)共同支持。來自內地及香港超120家航運企業、高校、協會近300名領導嘉賓通過線上、線下方式共襄盛會。





大會以「發展新質生產力-構建可持續發展的粵港澳大灣區海事生態系統」為主題,與會代表及各專家學者圍繞探尋航運產業高質量發展之路碰撞思想、交融智慧,為提升前海合作區、深圳市在國際航運領域知名度、影響力、競爭力提供智慧和方案,有力推進前海航運服務產業集群建設,助力香港鞏固及提升國際航運中心城市地位。



全國政協副主席梁振英通過視頻連線方式致辞时表示,大灣區航運業發展與創新備受矚目,香港航運業與國家航運生態圈的融合,必將有力提升香港的國際航運地位,推動綠色航運與智能航運的發展。前海和香港在國際航運全產業鏈的合作珠聯璧合,是深港合作的新篇章,我們要用好香港在國際金融、國際航運服務和國際貿易的多重獨特優勢,要為我國的國際航運事業的發展,為香港提升國際航運中心地位作更大貢獻,同時也為香港航運業融入國家發展大局發揮良好的示範和引領作用。



廣東省交通運輸廳副廳長徐海波致辞时表示,廣東是中國的海洋第一大省,多年來,一直在持續加大航道建設,積極推動港口規模化、專業化、集約化建設,同時也在推動綠色航運發展,推廣清潔能源在航運領域的應用。接下來,廣東將按照粵港澳大灣區發展規劃綱要的要求,繼續加強與港澳溝通協作,以重大交通基礎設施項目為抓手,高質量推進大灣區交通基礎設施互聯互通,全面打造內聯外通、便捷高效的大灣區綜合航運網絡。



深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、寶安區委書記王守睿表示,建設粵港澳大灣區,推進前海開發開放,都是習近平總書記親自謀劃,親自部署,親自推動的國家重大戰略,2023年國務院批復的《前海規劃》要求前海聯動香港,建設國際高端航運服務中心。今年1-9月,前海實現進出口總額5213億元,同比增長50.1%,西部港區完成集裝箱吞吐量1380萬標箱,同比增長19%。接下來,前海將發揮好改革創新,先行先試的作用,加快推進深港金融、法律、海事等重點領域的規則銜接、機製對接,大力發展船舶租賃、海洋科技、遊輪遊艇等新業態,加快建設海洋新城,蛇口國際海洋城等片區,持續完善航運基礎設施功能體系,助力粵港澳航運業的高質量發展。



香港特別行政區運輸及物流局局長林世雄線上致辭时表示,香港作為國際航運中心,不僅具備強大的港口設施和服務能力,還擁有高度發達的航運服務業和綠色智能航運的領先地位,一直以來,香港都以高質量、高效的物流和航運服務聞名全球。未來香港將持續與大灣區加強合作,促進海港聯運模式發展,不斷提高貨運物流能力,為內地及大灣區海運公司提供高質量服務,助力大灣區航運業發展。



大灣區航運大會發起人及召集人、香港船東會中國委員會主席、華光海運控股有限公司執行董事長趙式慶先生致歡迎詞。他表示,粵港澳大灣區國際航運發展大會旨在給大灣區的主要航運城市在港航合作方面提供綜合性的交流和合作平台,匯聚航運發展的精英和核心示範者,共同探索大灣區國際航運業融合發展,協調發展機製以及就綠色、智慧和海運高端服務業等主題進行深入探討。為提升粵港澳大灣區在國際航運領域的綜合國際影響力、競爭力提供智慧及積極性的方案。期待通過本次大會,我們共同探索如何利用大灣區的資源優勢,提升航運服務業的附加值,推動綠色和智慧航運、船舶管理、船舶融資租賃、法律及仲裁等高端服務業的發展,進一步加強粵港澳大灣區各城市之間的合作,推動航運產業的高質量發展。



友好合作共繪航運業發展藍圖



在本次大會上,深圳市前海管理局、深圳海事局簽署相關戰略合作協議,未來前海通過深化航運服務集聚區建設、推動船舶租賃產業爆發式增長、實施海事服務創新舉措、加強大灣區組合港建設、提升海事金融與法律服務水平,並依托海洋新城建設,未來將不斷提升在全球航運市場中的地位和影響力。



會上,大灣區香港中心研究總監王緝憲教授介紹了《深港航運產業融合發展白皮書》,他指出,深港航運產業的融合發展,有助於服務國家「一帶一路」建設戰略,共同推動與沿線國家和地區的航運合作,拓展國際航運市場。未來深港雙方要在港口合作、航線協調、人才培養等方面加強協作,有利於促進區域經濟發展、形成更加完善的航運服務體系,提升大灣區在全球航運市場中的地位和影響力。



大灣區航運大會發起人及召集人趙式慶先生發起成立深圳前海深港航運咨詢委員會的相關倡議。他表示,深圳和香港作為珠江三角洲地區的兩個重要城市,在航運領域具有廣泛的合作基礎和潛力。啟動建設深圳前海深港航運產業融合發展咨詢委員會,有助於進一步促進深港航運要素便捷流動,助力前海航運業高水平對外開放、鞏固及提升香港海運中心地位。



7場主旨演講+3場圓桌會議+2場業務介紹 思想碰撞出火花



本次大會共舉辦了7場主旨演講,3場圓桌會議,迸發出無數新鮮觀點和深度的洞見。來自航運領域的領導、專家、學者圍繞大會主題,為粵港澳大灣區航運業帶來一場國際性、前瞻性、前沿性的智慧碰撞。



在主旨演講環節,深圳海事局局長王建華、大連海事大學校長單紅軍、深圳市海洋發展局局長陳華平、深圳市前海管理局副局長袁富勇、上海海事大學校長初北平、招商輪船副總經理胡斌、香港船東會常務副主席 Richard Hext分別以《以優質海事服務促進粵港澳大灣區航運業新質生產力》、《國際海運公約新發展及粵港澳大灣區角色》、《綠色、智慧、合作—培育粵港澳大灣區航運新質生產力》、《同心同行 共同擘畫粵港澳大灣區航運高質量發展新藍圖》、《<海商法>修改的進程與時代共識》、《融合創新,攜手並進共建綠色、數智的海事新生態》、《New Quality Productive Forces-Development of a Sustainable Maritime Eco-system in the Greater Bay Area》為題發表演講,並進行展望與研判。



在圓桌會議環節,行業領袖、專家學者和行業前沿的觀察者圍繞「發展高質生產力,改造海洋生態系統」「加強大灣區協作,創建一流海事服務中心」「培養海洋經濟未來人才」三大主題,從各自領域的視角出發,對打造更加高質的海洋生態系統、創建更加高質的海事服務中心、培育更加高質的航運經濟人才三個主題暢所欲言,用精辟的論述,發出「灣區聲音」、提出「灣區方案」,為與會嘉賓帶來充分的啟發與思考。



在業務介紹及對接環節,圍繞海事法律及仲裁、智能和數字海事科技兩個主題,行業專家和與會嘉賓進行深入介紹與交流。



2024粵港澳大灣區(前海)國際航運發展大會讓世界看到了前海推進建設航運服務產業集群、深圳建設全球海洋中心城市、香港鞏固及提升國際航運中心城市地位的努力和決心,見證了粵港澳大灣區航運業凝心聚力、攜手並肩、創新發展的理念和精神,粵港澳大灣區航運業必將攜手走向更廣闊未來!