2024香港國際毛皮時裝展覽會開鑼 力拓「一帶一路」巿場

「2024香港國際毛皮時裝展覽會」2月22日起一連四天，在灣仔會議展覽中心舉行，吸引全球各國主要買家場交流洽商，當中包括70多名俄羅斯買家。主辧單位香港毛皮業協會表示，今屆加強與「一帶一路」沿線國家合作，開拓新興巿場，吸引外資來港，鞏固香港毛皮業在國際時尚領域市場的「一哥」地位。

「2024香港國際毛皮時裝展覽會」2月22日在灣仔會展開鑼，展期至2月25日。香港毛皮業協會榮譽會長劉培傑在會場接受訪問時表示，新一屆展覽會加強與一帶一路沿線國家的合作，開拓新興巿場；協會首次招商引資，包攬多達70多名來自俄羅斯買手來港，負責其酒店住宿費用，「我哋睇到俄羅斯、哈薩克等一帶一路沿線國家發展潛力，加強合作開拓新興巿場。」 俄羅斯買手參展採購 俄羅斯買手過去主要出席意大利及希臘等國皮毛展，進行皮草賣買，今年在香港毛皮業協會一手促成下，參加了香港國際毛皮時裝展覽會。有本地參展商更特別與俄羅斯設計師合作，推出最新款「俄味」皮草招徠；現場所見，該參展商的展位，吸引不少俄羅斯買家參觀試衫。 為加大力度開拓一帶一路巿場，協會今年會組團出訪俄羅斯及哈薩克等國，與當地業界和政府建立緊密聯繫，建立合作夥伴關係，促進信息流通和毛皮產品出口，擴大市場之餘，提升香港毛皮業的國際形象。藉此鞏固香港毛皮業在國際時尚領域的市場地位，為香港及國內帶來新商機，同時帶動旅遊消費及經濟發展。

國際皮毛協會支持「一帶一路」 來自俄羅斯的國際皮毛協會主席Mikhail Odintsov在晚宴上發言指，在「一帶一路」倡議背景下，香港擔當連結東西方、促進各大洲互聯互通的關鍵角色。一帶一路的雄心勃勃舉措，為香港與歐亞大陸之間的合作和夥伴關係，提供了大量機會。 劉培傑補充說，香港佔着全球皮毛業「一哥」地位，生意額持續上升；去年皮毛原材料價格，較對上一年增加百分之三十。需求最大國家是中國，其次是韓國。

「Fur Mark」認證確保生產過程無痛 對於部分人相當關注皮草的生產過程，會否對動物造成痛苦；劉培傑表示，為釋消費者疑慮，國際時裝品牌及設計師採用了歐盟認可的「Fur Mark」認證監管，原材料必須合乎歐盟嚴格的飼養法規，生產過程無痛為原則。製成品在碳排放、使用年期、回收再做等範疇，較塑料化纖衣物更環保，有利減少全球溫室效應，對地球保護有重要貢獻。 他續稱，皮草的皮毛來自人工飼養動物，皮草生產與畜牧業緊密共生，以水貂為例，水貂油會被提煉成為化妝品等；一些西歐國家，兔子等會被用作食材，業界亦會從這些肉類廠或食物廠回收大量動物毛皮來製作皮草衣物，透過循環利用資源，符合可持續發展理念。 今次展覽，大會亦邀請大灣區時裝公司到訪展覽以及表演活動，通過大灣區時尚企業走進國內市場。另舉辦座談會等吸引業內精英、時尚愛好者和媒體，拓展全球市場合作機會。