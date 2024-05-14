2024 不可錯過的夏日盛事 - 「武林盛舞嘉年華」 策劃者：武術舞蹈融合大晒冷

今個夏季，香港將舉辦一個以傳承和弘揚中華傳統文化為焦點的盛事—「武林盛舞嘉年華」。這個活動以「武」和「舞」共融為主題，將中國的武術和舞蹈的精髓結合在一起，展示中華文化的獨特魅力。多場精彩表演包括「千人武術操」、「香港有一條功夫街」、「武術專場」、「唐詩樂舞」、「粵港澳大灣區舞蹈精品展演」、「華服秀《新尚華夢》」和「功夫電影播放」等。

記者會上踫見身形高挑、端莊秀麗的唐婭女士，她曾是香港舞蹈團首席舞蹈演員，是負責策劃今次活動舞蹈的部分，她表示：「感謝來自不同地區的頂尖國際級中國文化藝術表演者參與，可算是規模最大、亦史無前例，是一個可以觀賞、可以玩、可以學習的合家歡活動！」她更稱，為了這次活動付出200%的心血，聯絡超過100個表演單位甚具挑戰性，幸好一切順利，由於大部分活動在戶外，祈求有好天氣迎接是次盛事。