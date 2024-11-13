2024 James Dyson 設計大獎國際賽公布國際獎項得主： 為化療病人而設的防脫髮裝置及可持續「楓樹種子」氣象氣球

Athena

解決方案



今年的全球可持續發展獎得主致力於推動天氣預報技術的環保轉型。airXeed 無線電探空儀是一款可重複使用的裝置，目的是減少現有一次性探空儀所產生的大量電子垃圾，並同時收集更多精確的大氣數據，從而提升天氣預測的準確性。



來自新加坡科技設計大學的年輕工程師 Shane Kyi Hla Win 和 Danial Sufiyan Bin Shaiful 從大自然中汲取靈感，設計了airXeed 無線電探空儀。他們的重點在於改善探空儀的下降過程和延長其使用壽命，令其可重複使用，從而有效減少電子垃圾，並減低對偏遠地區環境的污染。



團隊借鑑了楓樹種子的自轉原理——楓樹種子的不對稱結構在下降時能產生升力和阻力，使其像直升機一樣旋轉。Shane 和 Danial 將這原理應用到他們的探空儀設計中，令裝置以螺旋方式緩慢下降。這不僅有效減慢了降落速度，防止裝置在著地時受損，還提高了其降落在易回收位置的可能性，方便回收和重用。團隊運用了機器學習來優化設計，以實現airXeed最佳飛行性能。傳統的無線電探空儀無法實現下降路徑的精準控制，相較之下，airXeed 不僅可以控制下降功能，並且還能即時收集更多大氣數據並即時傳回氣象站。



Shane 和 Danial 在選材上優先考慮可持續性，使用輕木和泡棉製作輕巧的機翼和整流罩。模組化設計亦令部件更易替換和回收，滿足業界需求。





關於團隊的下一步計劃， Danial 說：「獲得這項殊榮後，我們希望能與氣象行業的專家建立緊密聯繫，尋求合作機會並吸引資金，進一步測試和改進我們的設計。這對我們來說是強大的推動力，將有助我們將 airXeed 無線電探空儀發展為一個成熟的解決方案，減少電子垃圾，並使天氣監測變得更加智能且可持續。」



本新聞稿中所使用的資料來源由得獎者提供，並用於他們的研究。



