2025年第七屆「無限亮」 擴展共融藝術新境界 雲集眾多本地及海外不同能力的傑出藝術家 呈獻11套精彩作品

門票現於城市售票網 URBTIX公開發售香港 - 2024年11月22日 - 由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金合辦的第七屆「無限亮」將於2025年2月21日隆重登場，延續其透過藝術推廣共融的使命，為觀眾帶來一系列別出心裁的表演和活動。本屆「無限亮」匯聚了一眾來自香港、內地、美國、英國及蘇格蘭等地的不同能力優秀藝術家，呈獻11套涵蓋音樂、戲劇、舞蹈及電影等多個領域的精彩作品，並舉辦逾6項賽馬會「無限亮」教育和社區外展活動，更有其他精彩節目，包括至少20場中小學校巡迴演出，15場加料活動、工作坊及講座等，讓藝術成為連接不同社群的橋樑。
今年「無限亮」的主題為「認識不如感受」，邀請觀眾親身體驗不同能力藝術家所展現的情感與力量，體會他們為突破自身限制所付出的努力。
香港藝術節行政總監余潔儀女士表示：「第七屆「無限亮」節目精彩紛呈，外展項目亦豐富多元，適合不同年齡和背景的公眾參與。我由衷感謝香港賽馬會慈善信託基金的長期支持，與我們攜手呈獻這項年度計劃，將共融藝術理念推廣至社區的每一個角落。亦感謝香港展能藝術會在藝術通達方面的寶貴意見和無私協助，讓不同能力人士都能在無障礙的環境中欣賞和參與藝術。」
香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士表示：「多年來，馬會慈善信託基金在推動藝術、文化及保育方面向來不遺餘力，當中包括捐助香港藝術節逾半個世紀，和一直支持「無限亮」計劃，匯聚全球不同能力的演藝精英，展現才華。馬會對各類型藝文保育項目的支持，有賴本會獨特的綜合營運模式，透過提供世界級的賽馬運動及娛樂，帶來重要的稅款和慈善捐款，同時創造就業機會，貫徹致力建設更美好社會的宗旨。」
演出門票現於城市售票網URBTIX公開發售。社區節目則無須預先登記，觀眾可免費即場參與；至於網上電影，觀眾屆時可進入官方網頁www.nolimits.hk免費觀看。
現場節目
開幕節目《爵士快車》(Jazz Excellence)
曾獲艾美獎提名、來自美國的年輕爵士鋼琴奇才馬修．惠特克（Matthew Whitaker）將為今屆「無限亮」揭開序幕。首度來港演出的惠特克將與另外四位樂手組成爵士五重奏，為樂迷呈獻兩場不同風格的音樂會。惠特克雖然天生失明，但沒有局限他的音樂天賦，並三度榮獲美國作曲家作詞家協會「伯．阿爾帕特」年輕爵士作曲家大獎，透過精密技巧與豪放態度，將福音音樂、爵士樂、藍調加上少許古典元素以絕佳平衡展現，感動樂迷心靈。
《躲貓貓》(Hide-and-Seek)
廣州舞蹈家何其沃(二高)視障按摩師暨藝術家王澤宇合作，創作了結合舞蹈與錄像的互動演出《躲貓貓》，帶領觀眾在虛構的盲人按摩店中尋找那些自己不曾看見的故事，從影像、聲音和文本了解現今社會中視障群體的日常生活與被定型的就業狀態，感受別開生面的沉浸式舞蹈體驗。
《請問最近的無障礙廁所在哪裏？》(Be Seen)
改編自上海表演藝術家及超人氣網紅趙紅程（@大程子好妹妹）的真實經歷，全女性班底首部原創作品，獨腳戲《請問最近的無障礙廁所在哪裏？》由程子本人跨界演出，以獨有的幽默及觸覺，邀請觀眾走進她的內心世界，訴說被公眾標籤之下的生活所面對的點滴和期盼。作品獲第七屆華語戲劇盛典最佳新人提名，並贏得最佳創新劇目獎項以及2024年壹戲劇大賞年度媒體關注獎 。
《夬兒行 》(Songs of the Wayfarer)
在國際上享負盛名的英國舞蹈家克萊兒・康寧漢 (Claire Cunningham) 最新作品《夬兒行 》，透過拐杖的第二雙腿跨越大自然，舞出既精湛、同時觸動人心的舞蹈，探討殘疾人士的定向概念，以夬兒（Crip）及女性主義思維探討主題。康寧漢不斷挑戰身體極限，並創出一套獨特的身體詞彙以批判古典藝術所推崇的造詣、美學和舞蹈傳統。
《愛難忘》(Love Beyond)
英國格拉斯哥著名的新加坡籍藝術家拉米許・梅亞潘（Ramesh Meyyappan）自編自演，馬修．蘭頓（Matthew Lenton）執導的《愛難忘》細膩呈現一段非典型的愛情故事，在大眾熟悉的題材上以聾人角度展現認知障礙患者「有口難言」的無奈與失落。作品獲蘇格蘭戲劇評論家獎（CAT Awards）五項提名，並贏得最佳音樂和音效大獎。
閉幕節目《風與鍵之旅》鋼琴 × 長笛音樂會 (Whispers of Wind and Keys: A Piano and Flute Concert)
閉幕作品則由本地新晉鋼琴家鄧卓謙首次與英國長笛演奏家露芙・蒙哥馬利(Ruth Montgomery)合作， 以「歷程」為題材，精挑細選了一系列引起彼此共鳴的古典樂章，為觀眾獻上優美典雅浪漫動人的音樂演奏。鄧卓謙曾贏得多個獎項，包括VSA國際青年獨奏家獎及沃特福國際鋼琴比賽第三名。
《衫著一生》(In Touch We Trust)
全新的大型戶外社區舞蹈《衫著一生》以穿着作為切入點，連結服裝與舞蹈，帶領觀眾體會視障人士感知世界的獨特方式，重新思考生活態度。 由視障舞者和專業藝術家共同演出的《衫著一生》，不僅是一場以獨特服裝為焦點的環境舞蹈展演，更是一次認清自我與擺脫限制的成長之旅。
免費放映及網上節目
「無限亮」亦預備了四部電影及紀錄片，分別在特定日子於大館洗衣場石階舉行免費放映，隨後這些作品將在「無限亮」網站上免費播放，讓大家能在線上感受這些作品所傳達的情感與溫度。
《足球大將》(The Chameleons)
瑞士共融足球隊「變色龍」於2019年成軍，球員能力各異，但勝在團結一致。本紀錄片將為你全程直擊球隊出戰國際錦標賽，與車路士、巴黎聖日耳門等勁敵一較高下的戰況，並記錄場外場內球員們與教練相處的點點滴滴。
《尋情遇著鐵達尼》( The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic)
這套黑色幽默的愛情故事，講述一名視障輪椅使用者為了見到與自己一樣熱愛電影，卻身在遠方的女友，途中所經歷的種種困難和挑戰。片中主演與電影主角一樣，患有多發性硬化症導致視力損失和部分癱瘓，因此故事內容亦有參考他的真實生活經歷。此電影在2022北京國際電影節和2021威尼斯電影節獲多項大獎。
《愛・義・難兄弟》(An Irish Goodbye)
此套黑色喜劇短片講述了在北愛爾蘭一個農場上，兩個疏離的兄弟，因為母親去世而重逢的故事。農夫羅根患有唐氏綜合症，夢想在他成長的土地繼續耕作，而在倫敦生活工作的特洛則計劃出售農場，並將他的弟弟送往愛爾蘭另一端的姨媽家。當教區牧師揭示了他們母親未完成的遺願清單時，羅根提出一個條件：他答應離開農場，但前提是他和特洛必須完成母親的每一個願望。這部影片在全球超過60個影展上放映，並獲得包括2023年奧斯卡最佳實景短片獎在內的多項國際大獎。
《塞納河上的心靈之舟》(On the Adamant)
這部影片描述了位於巴黎塞納河中的一個獨特場所：一間為患有精神疾病的成年人，提供以音樂和藝術為基礎的日間療養計劃的船屋。資深紀錄片導演菲力柏特以一種低調而細膩的觀察方式，邀請觀眾見證藝術和社區的轉變力量。此影片在2023年柏林影展上獲得金熊獎，同時在全球多個重要影展上放映。
賽馬會「無限亮」教育及社區外展活動
除了以上的節目，「無限亮」亦精心策劃了一系列教育和社區外展活動，包括學校巡迴演出、工作坊、講座等等。今年十月，「無限亮」先導計劃更與英國坎多克舞蹈團(Candoco Dance Company)合作，為具有戲劇或舞蹈背景的本地導師提供有關共融教學的培訓及實習機會，為香港的共融藝術教育培養專業人才。
此外，無限亮國際研討會「創新與共融在亞洲城市的轉型力量」將於明年3月9日舉辦，並匯聚亞洲不同領域的專家，把焦點放在藝術創意共融倡議所帶來的社會性影響，共同探討亞洲共融文化的發展前景，促使各城市能更為包容各界人士，並加強社會自身的聯繫。
藝術通達服務
「無限亮」一如既往地與香港展能藝術會合作，為優質的藝術項目輔以完善的通達服務，確保不同需求的觀眾都能無障礙地欣賞演出。每項節目所提供的通達服務不同，當中包括：口述影像、通達字幕、手語傳譯、點字場刊、語音場刊、劇場視形傳譯、簡易圖文版刊物、自在劇場、額外輪椅位、亦歡迎攜同導盲犬。
如欲了解更多活動詳情，請瀏覽「無限亮」網頁：www.nolimits.hk。
節目詳情請按此：www.nolimits.hk/zh-hant/programme
城市售票網Urbtix: www.urbtix.hk/series/92?bannerCode=NOLIMITS2025
附錄
節目表
| 日期
| 節目名稱
| 表演者 / 導演
| 重點節目
| 3月1-2日
| 《爵士快車》(Jazz Excellence)
| 馬修．惠特克
(Matthew Whitaker)
| 3月7-9日
| 《夬兒行》
(Songs of the Wayfarer)
| 克萊兒・康寧漢
(Claire Cunningham)
| 3月14-16日
| 《躲貓貓》
(Hide-and-Seek)
| 二高表演
(ErGao Dance Production Group)
| 3月14-16日
| 《請問最近的無障礙廁所在哪裏?》
(Be Seen)
| 趙紅程
(Zhao Hongcheng)
| 3月20-22日
| 《愛難忘》
(Love Beyond)
| 拉米許・梅亞潘
(Ramesh Meyyanppan)/
馬修．蘭頓
(Matthew Lenton)
| 3月29日
| 《風與鍵之旅》鋼琴 × 長笛音樂會
(Whispers of Wind and Keys: A Piano and Flute Concert)
| 鄧卓謙及露芙・蒙哥馬利
(Anson Tang & Ruth Montgomery)
| 大型社區節目
| 2月21-23日
| 《衫著一生》
(In Touch We Trust)
|
| 「無限亮」國際研討會
| 3月9日
| 創新與共融在亞洲城市的轉型力量
(How Creative Considerations of Inclusivity Are Transforming Asian Cities)
|
| 免費電影現場放映 \ 網上節目
| 免費現場放映@大館洗衣場石階
| 「無限亮」
網站免費播放
| 節目名稱
| 導演
| 1月11-12日
| 3月24日 – 5月19日
| 《尋情遇著鐵達尼》
The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic
| 泰穆・尼基
(Teemu Nikki)
| 3月8-9日
| 3月24日 – 5月19日
| 《愛・義・難兄弟》
An Irish Goodbye
| 羅斯．懷特及湯姆．伯克利
(Ross White & Tom Berkeley)
| 3月9日
| 3月24日 – 5月19日
| 《足球大將》
The Chameleons
| 帕特里克・波提喬
(Patrick Botticchio)
| 3月8-9日
| 3月24日 – 5月19日
| 《躲貓貓》紀錄片
Hide-and-Seek Documentary
|
| 3月8-9日
| 3月24日 – 4月21日
| 《塞納河上的心靈之舟》
On the Adamant
| 尼古拉斯．菲利伯特
(Nicolas Philibert)
關於香港藝術節
香港藝術節於1973 年正式揭幕，是地區內舉足輕重的表演藝術節，亦是國際藝壇中重要的文化盛事。藝術節於每年2 月至3 月期間呈獻眾多優秀本地及國際藝術家的演出，節目式式俱備，既顧及古典傳統口味，亦兼備大膽創新的表演形式。藝術節多年來積極委約及製作本地全新的戲劇、音樂、室内歌劇及當代舞蹈創作，不少作品更已在香港及海外多度重演。藝術節每年亦舉辦逾二百五十項深入社區的「加料節目」及針對大、中、小學生的多元化藝術教育活動，致力豐富香港的文化生活。此外，透過與香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻的「無限亮」計劃，藝術節致力創造共融空間，讓不同能力人士均可以一同欣賞、參與、擁抱藝術。
欲知更多有關香港藝術節的資訊，請瀏覽www.hk.artsfestival.org/tc。
關於「無限亮」
「無限亮」由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻，於2019年首次舉辦。計劃致力透過藝術活動，創造無障礙的環境，促進社會的包容與共融。
第七屆「無限亮」將於2025年繼續呈獻多個音樂、舞蹈、戲劇及電影等節目。由一眾來自世界各地與本地不同能力藝術家，衝破界限，創造出無限精采的藝術世界，為觀眾帶來獨一無二的表演。
2025「無限亮」除了現場節目，亦包括線上免費電影放映及國際研討會、多元的教育及社區外展節目豐富社會各界的藝術體驗，並讓年輕人與不同能力人士一同分享藝術帶來的喜悅。
「無限亮」透過優質的藝術項目輔以力臻完善的通達服務，讓不同喜好或身處不同環境的朋友無障礙地欣賞演出，將共融的信息滲透至社區。
欲知更多有關「無限亮」的資訊，請瀏覽：www.nolimits.hk。