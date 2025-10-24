2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽 逾150名全國網球精英 11月點燃維園賽場

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生，JP(前排左五)、中 央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部體育處處長朱劍平先生(前排右 四)、德天集團主席霍啟山先生，JP(前排右五)、德天集團執行董事霍啟人先生(前排左 一)、中國香港網球總會會長鄭明哲先生(前排左三)、建行(亞洲)副行長楊雲超先生(前排 左四)、建行(亞洲)副行長陳麗明女士(前排右三)、北京中網巡體育管理股份有限公司董 事長魏勝凡先生(前排左二)與一眾嘉賓合照。

2025中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽將於11月23日至30日一連八日假香港維多利亞公園網球場舉行。超過150位來自全國各地的頂尖球手將雲集香江，角逐男單、女單、男雙及女雙四大項目，爭奪總獎金80萬元人民幣。作為本地體壇年度盛事之一，本屆賽事將迎來王薔、劉方舟、特日格樂、劉少雲、肖霖昂等名將同場競技，盡展中國網球最高水準；開幕式暨名人賽更邀得藝人嘉賓胡定欣女士助陣，與國家級球手同場較量。隨著一系列賽事及活動輪番上演，CTA1000香港公開賽勢必將點燃維園激情，掀起全城網球熱潮，為球迷獻上一場難得的體育盛宴。

本屆CTA1000香港公開賽的矚目焦點之一，當屬中國女網前「一姐」王薔的華麗回歸。她曾締造WTA世界排名第12位的輝煌紀錄，並兩度奪得亞運會女單金牌。此次亮相香港站，她將有望憑藉豐富經驗與硬朗實力，再現王者風采。

劉方舟曾兩度問鼎CTA職業級總決賽，並在多站ITF賽事中表現出色。今年她更於CTA1000湖州站橫掃女單及女雙冠軍，狀態火熱，備受看好在香港站延續強勢軌跡。

2023年CTA職業級總決賽男單冠軍特日格樂，曾在多站CTA賽事展現出色的硬地表現。此番登場香港站，他將以凌厲擊球與爆發力，為男單戰局注入更多懸念與驚喜。

在去年的CTA1000香港公開賽，劉少雲以沉著心態與頑強鬥志勇奪男單冠軍。今年他將以衛冕者身份重返維園，力求再度登頂。

2023年CTA職業級總決賽雙打冠軍之一肖霖昂，在賽場上展現極強的雙打統治力。此次出戰香港站，他將再度挑戰高水平舞台，備受期待。

賽事大會今日於新聞發佈會上正式公佈本屆賽事的最新安排與亮點，包括已確定的球星陣容、賽程細節，以及多項社區參與和跨界合作計劃。多位來自中央政府、香港特區政府、主辦及合辦機構、各贊助商及合作夥伴的嘉賓代表均蒞臨支持，充分彰顯社會各界對本次賽事的重視。同場，知名藝人胡定欣女士更驚喜現身，並以開幕禮暨名人賽嘉賓身份，與國家網球運動員李喆先生及中國香港網球運動員黃俊鏗先生同台交流。三位嘉賓在現場暢談對網球運動的熱愛與體會，分享備戰心情及比賽展望，並勉勵兩地年輕球員積極投身網球運動，現場氣氛熱烈，充分體現了中巡賽作為國家頂尖賽事在推動體育交流與文化互動上的獨特價值。