2025「香港義工指數」微升　義工興趣度及影響力均上升 市民平均每周參與義務工作約1.5小時

義務工作發展局（Agency for Volunteer Service，簡稱AVS）於12月18日公布「2025香港義務工作調查」結果，顯示「香港義工指數」較去年輕微0.28%，達100.28。調查顯示，市民日益認同義務工作有助促進社會和諧及包容。
義工興趣度投入度均上升
該調查由AVS委託香港恒生大學知識交流學院的研究團隊獨立進行，於2025年8月22日至9月26日期間，透過街頭訪問及網上問卷成功訪問714位香港市民。「香港義工指數」綜合評估市民對義務工作的投入度、興趣度及社會影響力認同，其中興趣度和影響力分別升5.14%和4.98%，而投入度則略有回落。
市民認同義工社會價值
受訪者認同義工服務有助完善社會、加強不同群體的理解與包容，並為下一代樹立正面價值觀及營造理想的生活環境。同時，市民對義務工作的整體興趣亦上升。
青年義工投入度較高
香港恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒表示，市民平均每週投入義務工作約1.5小時，核心義工則約2小時。本港核心義工群以女性及青年為主，女性佔義工數目約66.8%，39歲或以下青年佔64.6%。這些青年義工的投入度及興趣度，較過去三年未曾參與義務工作的市民分別高出86.9%及21.3%。
指數意義與發展潛力
AVS 主席彭韻僖律師表示，指數有助全面追蹤義工在投入度、興趣度及社會效益認同等多個層面的變化，並以數據支援社福界、教育界及企業精準規劃義務工作策略。調查反映，只要市民踏出參與「第一步」，持續投入並不困難，香港正持續凝聚義工力量，尤其在家庭傳承及有組織平台上展現潛力。
家庭義工傳承培養主動性
調查提及個案之一的周倩雯自小受母親影響參與社區服務，現每月帶同子女加入義工行列。她參與AVS家庭義工隊，子女在校積極參與公益少年團及學生大使計劃，幼子Cyrus自學魔術及劍球技能，在探訪長者時帶來歡樂。長女莊詠晴曾獲傑出青年義工獎，現主動在校內組織義工小組，帶領不同國籍同學參與。周倩雯認為，義工服務讓孩子變得更主動及更有責任感。
警察義工隊提供協調與整合
另一例子為警察義工隊成員黃宇濤及林婉華，他們積極邀請家人朋友參與，不斷擴大義工網絡。二人曾參與中秋大坑舞火龍等大型活動。最近在大埔宏福苑火災中率先響應，協助災民。黃宇濤表示，有組織的義工團隊，能有效協調及整合資源。
推動義務工作可持續增長
AVS總幹事李佩琪表示，「香港義工指數」為本地義務工作提供客觀量化指標。過去業界多集中於服務時數及參與人數，透過指數更全面掌握市民在投入度、興趣度及社會效益認同等變化。有助社福界、教育界及企業制定精準策略，促進義務工作可持續增長。