2025「香港義工指數」微升　義工興趣度及影響力均上升 市民平均每周參與義務工作約1.5小時

2025香港義務工作調查」發布會上，義務工作發展局主席彭韻僖律師（中）、總幹事李佩琪女士（右四）、香港恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒博士（左三），與跨代家庭義工周倩雯女士（右三）、莊詠晴小姐（右二）、莊栢羽先生（右一），以及警察義工服務隊義工代表黃宇濤先生（左二）和林婉華小姐（左一）一同合影。

義務工作發展局（Agency for Volunteer Service，簡稱AVS）於12月18日公布「2025香港義務工作調查」結果，顯示「香港義工指數」較去年輕微0.28%，達100.28。調查顯示，市民日益認同義務工作有助促進社會和諧及包容。

義工興趣度投入度均上升

該調查由AVS委託香港恒生大學知識交流學院的研究團隊獨立進行，於2025年8月22日至9月26日期間，透過街頭訪問及網上問卷成功訪問714位香港市民。「香港義工指數」綜合評估市民對義務工作的投入度、興趣度及社會影響力認同，其中興趣度和影響力分別升5.14%和4.98%，而投入度則略有回落。

市民認同義工社會價值

受訪者認同義工服務有助完善社會、加強不同群體的理解與包容，並為下一代樹立正面價值觀及營造理想的生活環境。同時，市民對義務工作的整體興趣亦上升。

青年義工投入度較高

香港恒生大學知識交流學院副總監鄺家麒表示，市民平均每週投入義務工作約1.5小時，核心義工則約2小時。本港核心義工群以女性及青年為主，女性佔義工數目約66.8%，39歲或以下青年佔64.6%。這些青年義工的投入度及興趣度，較過去三年未曾參與義務工作的市民分別高出86.9%及21.3%。