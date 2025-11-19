2025 FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽香港站圓滿落幕

FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽 - 香港站（由北京中國網球公開賽體育推廣有限公司及香港網球總會共同主辦），早前在維多利亞公園網球主場及標準網球場成功舉行。來自内地及香港的青少年選手分成8支隊伍，在為期兩天的賽程中合計進行45場精彩比賽。小選手們展現出超乎年齡的專注力與熱情，帶來一連串精彩對決與正向能量。
在開幕典禮上，主辦單位特別邀請品牌摯友，演員陳凱琳、中國首個網球大滿貫雙打冠軍晏紫以及中國香港網球總會副會長林少偉先生蒞臨現場。三位嘉賓聯同 FILA KIDS內地及香港管理層一同與青少年選手互動，進行暖身，為小選手們打氣加油。陳凱琳擔任紅隊隊長，晏紫擔任藍隊隊長，－同進行開球及破冰環節。嘉賓聯同 FILA KIDS 中國及香港管理層走進網球主場近距離感受比賽氛圍，以行動支持青少年體育發展。
比賽方面，本次FILA KIDS鑽石盃香港特別站由內地與香港U10、U12组别的32位選手組成8支團體隊伍進行比賽。參賽陣容強勁，內地選手覆蓋上海、廈門、深圳、佛山、北京等地，球員整體水平位列內地排名前50；香港協會球員表現同樣亮眼，球員基本位列本地排名前10。現場賽事氣氛熱烈、對戰緊湊，充分體現競技精神。
賽事尾聲進行了頒獎儀式，正式頒發FILA KIDS鑽石盃香港特別站的團體冠軍及亞軍，為本次盛事畫下完美句點。FILA KIDS向所有參賽隊伍致以祝賀與敬意，並肯定小選手們在賽場上展現的運動家精神。
自2021年創辦以來，FILA KIDS 鑽石盃青少年網球挑戰賽的規模與影響力持續攀升，致力於為年輕選手打造兼具競技水平與交流機會的平台。香港站的成功舉辦，進一步促進中國與香港青少年選手的交流與切磋，也再次印證品牌持續推動青少年網球發展的決心。
FILA KIDS 將持續透過多元青少年賽事與交流活動，啟發下一代的運動熱情，推動網球在區內的普及與提升。欲了解更多賽事資訊與後續動態，請留意 FILA KIDS官方渠道。