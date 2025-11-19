2025 FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽香港站圓滿落幕

FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽 - 香港站（由北京中國網球公開賽體育推廣有限公司及香港網球總會共同主辦），早前在維多利亞公園網球主場及標準網球場成功舉行。來自内地及香港的青少年選手分成8支隊伍，在為期兩天的賽程中合計進行45場精彩比賽。小選手們展現出超乎年齡的專注力與熱情，帶來一連串精彩對決與正向能量。

在開幕典禮上，主辦單位特別邀請品牌摯友，演員陳凱琳、中國首個網球大滿貫雙打冠軍晏紫以及中國香港網球總會副會長林少偉先生蒞臨現場。三位嘉賓聯同 FILA KIDS內地及香港管理層一同與青少年選手互動，進行暖身，為小選手們打氣加油。陳凱琳擔任紅隊隊長，晏紫擔任藍隊隊長，－同進行開球及破冰環節。嘉賓聯同 FILA KIDS 中國及香港管理層走進網球主場近距離感受比賽氛圍，以行動支持青少年體育發展。