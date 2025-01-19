2025 IBF世界殘疾人保齡球錦標賽一連八日啟德Top Bowl舉行 標誌本港體育發展重要里程碑

2025 IBF世界殘疾人保齡球錦標賽於1月17日在啟德體育園購物中心Top Bowl保齡球場舉行開幕典禮。參加是次賽事的選手來自世界各地的18個國家和地區，包括澳洲、芬蘭、馬來西亞、美國以及東道主香港等，共約190名運動員及120名團隊人員一同參與盛事。 Top Bowl保齡球場擁有40條國際標準球道，為全球頂尖保齡球運動員提供專業的比賽環境，同時具備整全的無殘障設施，亦達到舉辦殘疾人國際保齡球賽的標準。中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，是次錦標賽不僅標誌著啟德體育園邁入國際體育舞台的重要一步，也象徵著香港在殘疾人運動發展上的新里程碑。

中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻、世界保齡球協會會長Sheikh Talal Mohammed Al-Sabah、康樂及文化事務署署長署長陳詠雯、中國香港保齡球總會主席劉掌珠等主持開幕儀式。

鞏固香港作為亞洲體育盛事之都地位 今次世界殘疾人保齡球錦標賽同時被大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動，劉掌珠表示，能夠舉辦被認可為『M』品牌的國際性殘疾人賽事，感到無比自豪。不僅有機會向世界展示殘疾人運動員的拼搏精神，也鞏固香港作為亞洲體育盛事之都的地位。劉掌珠表示，今次錦標賽包含七個比賽項目，是歷史性的，而香港在殘疾人保齡球訓練方面的發展比較全面，因此，她對於港隊充滿信心。 期望可吸引更多國際賽來港舉辦 中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻表示，對於香港能舉辦今次大型國際錦標賽感到自豪，運動員能代表香港出賽國際賽事已是一個很大的榮譽，希望今次賽事舉辦成功，讓更多比賽來港舉辦。她期望今屆賽事辦得好，吸引更多賽事來港舉辦。 世界保齡球協會會長Sheikh Talal Mohammed Al-Sabah致辭時表示，主辧單位為各國運動員提供一個無障礙的場地，確保他們在舒適環境中比賽，相信今屆錦標賽將順利舉辦，並期待各位運動員能發揮最好的水平。

中國香港智障人士保齡球代表隊

主場之利 運動員對比賽有信心 港隊代表之一張凱童表示，今次比賽在香港，早前已在場館進行練習，對於場地比較熟悉，對本港運動員有優勢，對於今次賽事有信心。另一選手張綺桓表示，對於今次比賽有信心，希望有機會取得獎牌。 今屆錦標賽的參賽選手將角逐七個不同組別的獎項，中國香港殘疾人保齡球代表隊派出22名運動員參賽，而中國香港智障人士保齡球代表隊則由4男4女運動員組成，其中3人首次參加國際賽事。錦標賽將於1月17日至24日展開。

出席嘉賓為醒獅點精 兩名參賽選手張凱童(左)及張綺桓(右)代表所有運動員進行宣誓。