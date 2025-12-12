2026年1月份最後一個週日 拉筋熊齊齊鬆全山跑 山頂柯士甸山遊樂場 活力開跑

由 Vie Simple Ltd 主辦、Advance Food 全力贊助嘅「拉筋熊齊齊鬆全山跑」勁爆升級，將於 2026年1月25日（星期日） 喺靚景無敵嘅 山頂柯士甸山遊樂場 活力開跑！ 今次最大亮點！ 活動將有多位人氣藝人、歌手及KOL落場，同你一齊參與唔同賽事！你隨時有機會同你嘅偶像並肩跑步、selfie打卡，現場氣氛肯定High爆！呢個絕對係一個充滿活力、驚喜同笑聲嘅超級嘉年華，唔係普通賽事咁簡單！ 活動部分收益將撥捐「香港兒童基金會」，等大家跑出健康、玩得盡興嘅同時，每一步都轉化為愛心，支持本地兒童成長，意義十足！

由朝早8點到下午1點，活動滿載！ 設有 8公里挑戰組、4公里樂遊組、2公里輕鬆組，無論你是追求PB嘅跑手，定係想輕鬆Hea跑、享受氣氛嘅朋友，總有賽道適合你！特別為家庭同寵物主人設立嘅 「親子組」及「寵物組」，讓你同摯愛嘅小朋友、毛孩一齊創造難忘週末回憶！

跑贏有獎，完成有禮，愛心滿載！ 各組別 冠、亞、季軍 除獲得閃耀獎盃，更可贏取豐富現金獎（冠軍$1,500、亞軍$1,000、季軍$500）！所有完成賽事嘅參加者，均可獲得極具收藏價值嘅 「拉筋熊」主題限量完成獎牌，以及 超豐富禮品包！ 選手包禮品包括： 潮玩「拉筋熊」輕便索袋 必備「拉筋熊」運動毛巾 型格「拉筋熊」紀念T-SHIRT 多款贊助商精選禮品及現金券 山頂變身玩樂打卡熱點！ 現場設有多個得意到暈嘅 「拉筋熊」主題打卡位，等你同朋友、家人、寵物，甚至有可能巧遇嘅明星、KOL一齊瘋狂影相，一定Like爆社交平台！ 早鳥優惠最後召集！慳錢機會唔等你！

於2025年12月31日或之前報名，即享 減5% 早鳥價，立即慳一筆！ 個人組：原價$380 ➔ 早鳥價$361

親子組 / 寵物組：原價$680 ➔ 早鳥價$646 名額極速爆滿中！想同明星、KOL一齊跑、一齊玩、一齊做善事？立即行動！ 約定親朋好友，2026年1月25日齊齊上山頂，同拉筋熊與眾星一齊，跑走壓力，投入快樂，為慈善衝刺！ 「拉筋熊齊齊鬆全山跑」簡介

日期：2026年01月25日（星期日）

地點：柯士甸山遊樂場 - 香港山頂柯士甸山道

時間：活動時間：08:00 – 13:00 ；跑步賽事：08:30 – 12:00

賽程：8公里 / 4公里 / 2公里 （設親子組及寵物組）

按此活動報名：

大會查詢：6159 8795 (WhatsApp)

早鳥報名截止：2025年12月31日

報名截止：2026年01月22日

受惠機構：香港兒童基金會