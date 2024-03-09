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2024-03-09 09:00:00

23條立法香港安全又穩定更利青年成長

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作者：寧港青年交流促進會主席
寧夏回族自治區青年聯合會常委委員兼港聯召集人
譚麗時
特首李家超日前召開記者招待會宣布政府就基本法第23條立法的公眾諮詢正式開始為期一個月。而且政府會動員地區力量做好為基本法第二十三條立法的解說工作，包括走入社區中心以至校園介紹基本法第二十三條立法的各項建議，讓市民了解立法的必要性、作用、意義和立法後的好處。從宏觀角度來看，立法的目的是讓香港可以履行維護國家主權和安全的憲制責任，在消除國家安全風險後，對本港的長遠發展，必然有百利而無一害。那23條立法跟青年人有甚麼關係呢？筆者可以肯定地說關係非常密切。
首先，青年人的成長發展就好比一株幼苗的生長。幼苗品種再好、生命力再強，也必須有好的環境才能健康成長，否則恐怕會漸漸枯萎，一條死路了。看看目前戰火紛亂的國家的兒童命運就明白。本港的青年人同樣需要一個安全又穩定的香港。 第23條立法能保障香港的長期穩定，正正就是青年人這株「幼苗」期盼最好的生長環境了。再說得確切一點，23條立法對於青年人成長有非常重要的影響。
再說，23條立法為優化本港的國家安全教育提供了最好的機會。沒有國家、國安觀念的青年人就好比一株幼苗長於浮泥上。23條立法完善香港維護國家安全法律框架的同時，也正好可以豐富當下本港中小學生國家安全教育的內容。教育人士大可趁23條立法的公眾諮詢期，政府做解說工作的契機多向年輕人解說，教育機構把維護國家統一和安全責任的概念，有系統地融入公民教育的課程內。這樣做，我們的青年人在提升國家安全自覺性的同時，也會明瞭國家、民族、文化的觀念，知道日後出來工作，自己的使命應該是甚麼。
同時，對於香港這種外向型經濟來說，外來投資是我們城市的生存命脈。撫心自問，又怎麼會有投資者願意把資金投入一個不穩定的地方呢？有安全隱患的地方就不值得投資，那是顯而易見的道理。
換言之，23條立法的完成除了能為港人帶來社會穩定的好處，也必然符合所有外來投資者的根本利益。投資自然是為了求財，在不安全的地方投資，連帶來的資本都未必能保得住，就不用說盈利了。所以，有海外投資者願意來才能帶動金融、投資、地產、服務等眾多相關的行業，我們的青年人才會更多工作工作機會，有工作賺了錢，日後才有能力成家立室、安居樂業。因此23條立法亦能給本港青年帶來切身的好處。

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