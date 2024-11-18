24小時動物醫院 Peticare Medical Group 珍寵東九龍動物醫院15,000呎全新升級 成東九龍區設備最齊全的動物醫院

香港現代化動物醫療新里程 經驗豐富獸醫師團隊 提供先進設備 24小時全年無休香港 - 2024年11月18日 - Peticare Medical Group 珍寵動物醫療集團宣布，位於觀塘的珍寵東九龍動物醫院經過全面升級後，正式以嶄新面貌投入服務。於今年將15,000呎醫院全面升級，成為香港少數設備齊全的動物醫院之一，為毛孩和主人們提供最先進的醫療服務。
珍寵東九龍動物醫院提供24小時全年無休服務，急症服務由早上9時至晚上11時，確保在任何時間都能為毛孩提供及時治療。院內擁有最齊全的醫療設施及設備，包括大型CT設備，手術室的獨立消毒區、麻醉區和C-Arm，確保手術過程的高效與安全；另設有留院部門、ICU病房及隔離病房，專門為不同病情的毛孩提供治療和監護，由經驗豐富的獸醫、護士和專業技術人員組成，提供包括中西醫治療、手術、復健和護理等全方位服務，致力24小時守護毛孩的健康，為毛孩、寵主和員工的幸福努力。
醫院的候診區環境寬敞，讓寵主們能舒適地等候，而手術室的設備和儀器可與人類醫院相媲美，除了設有大型CT和MRI等設備外，更設有獨立消毒區、麻醉區和CT Arm，是全港極少數設備完善的動物醫院。
4大系統升級 向科技動物醫院邁進
珍寵東九龍動物醫院全面升級先進軟件和技術，包括人性化醫療保險系統、留院中央監察系統、取號等候機及C-Arm。而未來更希望成立動物緊急醫療中心，並設有分流站、深切治療部、24小時氧氣箱等，致力讓毛孩得到最優質的醫療支援。
提升C-Arm
能進行骨科、脊椎手術等，同時能協助診斷，例如血管影像、氣管動態透視影像、食道動態透視影像、腎臟輸尿管影像及尿道影像。
升級留院中央監察系統
能反映即時生命數據，實現更密切、集中的監察，不怕寵物無人理會，監察系統亦設有紀錄方便追蹤動物狀態。
更新取號等候機
方便主人掌握輪候時間
更人性化的醫療保險系統
由於近年醫療成本提升，令主人負擔加重，保險是其中一環可減輕主人負擔。集團將會成為保險計劃覆蓋的動物醫院，令寵物醫療可做到"入院免找數"，令主人更安心地帶寵物去治療。
醫院服務環境
設有專業的ICU病房、先進的牙科手術室、最新的CT Scan電腦掃描設施，以及設備齊全的手術室。此外，還設有專為貓貓和狗狗設計的休息室，提供舒適安靜的環境，讓寵物在接受醫療時感到放鬆和安全，整體環境不僅設備完善，更注重每一位小動物的舒適與健康。
創新及科研成果
除了提供貼心的醫療支援外，Peticare Medical Group同時追求科研創新。在過往，由Pawsible研發的醫療監測儀贏得科學園與香港設計師協會合辦的SVA Innovation Incubation Program比賽季軍，其作品曾公開展覽一年。還有，結合獸醫和動物營養師的專業知識，共同開發的PetsFarm寵物鮮食，製作出5款既有營養又好味的鮮食餐盒，確保毛孩吸收到每日所需營養，帶來健康又美味的用餐享受，為每餐累積點滴健康。
過往的公益活動和合作夥伴
Peticare Medical Group曾參與和支持的多個社會公益活動、寵物救助計劃等，其服務單位包括香港貓狗領養協會領養日、堅固禮森絕育計劃、HKDR狗場打針、Love N Care狗場打針及Pawmiseland告別流浪天地-國際狗狗日籌款。亦曾經聯同CHKVA(中國香港獸醫學會)合辦獸醫CPD Ultrasound工作坊、聯同Hill＇s糧廠合辦牙科專題講座，以及聯同動物物理治療中心，合辦椎間盆移位(IVDD)工作坊，讓公眾和主人們認識更多有關毛孩們的醫療知識。
Co-Founder 創辦人 Dr. Katherine Sze
Senior Veterinarian 資深獸醫
BVSc (Melb), CVA (IVAS), ACVCHM (IVAS)
澳洲墨爾本大學獸醫學士
國際獸醫針灸學會註冊針灸醫師
國際獸醫針灸學會註冊中醫師
Dr. Katherine Sze 在2008年畢業於墨爾本大學，在她獸醫學習過程中，曾見證過一些病例在替代療法下有顯著改善，因此對替代療法產生濃厚興趣。畢業後兩年，她成為一名認證針灸師，並開始對動物採用針灸療法，同時她認為以中西醫交替的治療方式效果更顯著，幾年後成為一名認證中藥師。多年來，她不斷進修小動物內科和營養學，致力成為一名認證動物物理治療師，她以「對待自己的寵物如對待每一隻動物」的信念，成為她不斷前進的動力，以她的專業和奉獻精神，愛護每一隻動物。
關於Peticare Medical Group
Peticare Medical Group 珍寵動物醫療集團成立於2013年，致力於滿足寵主和毛孩的各種需求。創辦人堅信"因為家庭重要"的理念，專注於提供優質的獸醫服務，並通過科技、數據和專業知識，為毛孩創造更美好的生活。集團旗下的三間動物醫院——珍寵東九龍動物醫院、珍寵西九龍動物醫院和珍寵港島西動物醫院——相互支持，共同致力於提升寵物醫療服務的水平。科研團隊不斷創新，旨在提升毛孩的生活質量。
珍寵東九龍動物醫院
地址：觀塘戲院大廈通明街9號地下（觀塘港鐵站A1出口）
電話：2345 6504
傳真：2345 2963
電郵：[email protected]
珍寵西九龍動物醫院
地址：佐敦文苑街2號（柯士甸地鐵站A出口）
電話：3500 5800
傳真：2889 3308
電郵：[email protected]
珍寵港島西動物醫院
地址：堅尼地城堅彌地海旁27號3號舖（香港大學站行3分鐘）
電話：3500 5830
傳真：2623 0080
電郵：[email protected]
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