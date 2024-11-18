24小時動物醫院 Peticare Medical Group 珍寵東九龍動物醫院15,000呎全新升級 成東九龍區設備最齊全的動物醫院

香港現代化動物醫療新里程 經驗豐富獸醫師團隊 提供先進設備 24小時全年無休

香港 - 2024年11月18日 - Peticare Medical Group 珍寵動物醫療集團宣布，位於觀塘的珍寵東九龍動物醫院經過全面升級後，正式以嶄新面貌投入服務。於今年將15,000呎醫院全面升級，成為香港少數設備齊全的動物醫院之一，為毛孩和主人們提供最先進的醫療服務。珍寵東九龍動物醫院提供24小時全年無休服務，急症服務由早上9時至晚上11時，確保在任何時間都能為毛孩提供及時治療。院內擁有最齊全的醫療設施及設備，包括大型CT設備，手術室的獨立消毒區、麻醉區和C-Arm，確保手術過程的高效與安全；另設有留院部門、ICU病房及隔離病房，專門為不同病情的毛孩提供治療和監護，由經驗豐富的獸醫、護士和專業技術人員組成，提供包括中西醫治療、手術、復健和護理等全方位服務，致力24小時守護毛孩的健康，為毛孩、寵主和員工的幸福努力。醫院的候診區環境寬敞，讓寵主們能舒適地等候，而手術室的設備和儀器可與人類醫院相媲美，除了設有大型CT和MRI等設備外，更設有獨立消毒區、麻醉區和CT Arm，是全港極少數設備完善的動物醫院。珍寵東九龍動物醫院全面升級先進軟件和技術，包括人性化醫療保險系統、留院中央監察系統、取號等候機及C-Arm。而未來更希望成立動物緊急醫療中心，並設有分流站、深切治療部、24小時氧氣箱等，致力讓毛孩得到最優質的醫療支援。提升C-Arm能進行骨科、脊椎手術等，同時能協助診斷，例如血管影像、氣管動態透視影像、食道動態透視影像、腎臟輸尿管影像及尿道影像。升級留院中央監察系統能反映即時生命數據，實現更密切、集中的監察，不怕寵物無人理會，監察系統亦設有紀錄方便追蹤動物狀態。更新取號等候機方便主人掌握輪候時間更人性化的醫療保險系統由於近年醫療成本提升，令主人負擔加重，保險是其中一環可減輕主人負擔。集團將會成為保險計劃覆蓋的動物醫院，令寵物醫療可做到"入院免找數"，令主人更安心地帶寵物去治療。設有專業的ICU病房、先進的牙科手術室、最新的CT Scan電腦掃描設施，以及設備齊全的手術室。此外，還設有專為貓貓和狗狗設計的休息室，提供舒適安靜的環境，讓寵物在接受醫療時感到放鬆和安全，整體環境不僅設備完善，更注重每一位小動物的舒適與健康。除了提供貼心的醫療支援外，Peticare Medical Group同時追求科研創新。在過往，由Pawsible研發的醫療監測儀贏得科學園與香港設計師協會合辦的SVA Innovation Incubation Program比賽季軍，其作品曾公開展覽一年。還有，結合獸醫和動物營養師的專業知識，共同開發的PetsFarm寵物鮮食，製作出5款既有營養又好味的鮮食餐盒，確保毛孩吸收到每日所需營養，帶來健康又美味的用餐享受，為每餐累積點滴健康。Peticare Medical Group曾參與和支持的多個社會公益活動、寵物救助計劃等，其服務單位包括香港貓狗領養協會領養日、堅固禮森絕育計劃、HKDR狗場打針、Love N Care狗場打針及Pawmiseland告別流浪天地-國際狗狗日籌款。亦曾經聯同CHKVA(中國香港獸醫學會)合辦獸醫CPD Ultrasound工作坊、聯同Hill＇s糧廠合辦牙科專題講座，以及聯同動物物理治療中心，合辦椎間盆移位(IVDD)工作坊，讓公眾和主人們認識更多有關毛孩們的醫療知識。Senior Veterinarian 資深獸醫BVSc (Melb), CVA (IVAS), ACVCHM (IVAS)澳洲墨爾本大學獸醫學士國際獸醫針灸學會註冊針灸醫師國際獸醫針灸學會註冊中醫師Dr. Katherine Sze 在2008年畢業於墨爾本大學，在她獸醫學習過程中，曾見證過一些病例在替代療法下有顯著改善，因此對替代療法產生濃厚興趣。畢業後兩年，她成為一名認證針灸師，並開始對動物採用針灸療法，同時她認為以中西醫交替的治療方式效果更顯著，幾年後成為一名認證中藥師。多年來，她不斷進修小動物內科和營養學，致力成為一名認證動物物理治療師，她以「對待自己的寵物如對待每一隻動物」的信念，成為她不斷前進的動力，以她的專業和奉獻精神，愛護每一隻動物。