上海，中國 - 2024年11月13日 - 中歐國際工商學院（CEIBS）近期在其上海校區舉行了盛大的慶祝活動，慶祝其成立30周年，這一里程碑代表著數十年來的顯著增長和全球影響力。
1994年11月8日，在中國政府和歐盟（EU）的鼎力支持下，由上海市政府和歐盟委員會推動，CEIBS在上海交通大學和歐洲管理發展基金會（EFMD）的執行合作下成立，開啟了中國管理教育的新篇章。過去30年來，CEIBS與中國經濟共同成長，並隨著中國融入全球社會而發展。致力於培養具備"中國深度，全球廣度"的負責任領導者，秉持"認真、創新、追求卓越"的校訓，CEIBS在全球管理教育領域取得了顯著成就，並成為促進中歐經濟文化交流的重要橋樑。如今，學校繼續努力實現成為全球最受尊敬的國際商學院的使命。
上海市市長龔正代表上海市政府向中歐國際工商學院社群致以熱烈祝賀，並指出作為中歐合作的典範，CEIBS已經成長為世界一流的商學院，對提升上海的國際形象做出了巨大貢獻。隨著上海致力於成為現代化、全球有影響力的城市，龔市長表示希望CEIBS繼續發展成為扎根於中國的頂級全球商學院。關鍵優先事項包括繼續發展成為培養頂尖企業家的中心，引領全球管理教育的創新，加強國際合作以吸引世界一流的企業和人才來到上海。
在溫暖而富有洞察力的演講中，歐盟駐華大使托萊多向CEIBS表示祝賀，指出過去30年來，作為中歐合資的CEIBS已經從一顆"種子"成長為擁有超過三萬名校友的"參天大樹"，並為全球超過26萬名高管提供了管理培訓。"我希望中國和歐盟能通過更多的人文交流恢復正常的商業和投資關係，我們相信CEIBS在這方面將發揮重要作用，"他說，並補充道，歐盟將繼續支持CEIBS，提供其發展所需的資源。
反映CEIBS過去三十年來的非凡旅程，CEIBS校長王鴻強調了學校在八個戰略優先事項上的成就，即：站穩第一陣營、打造大師陣容、構建學術高峰、拓展培養體系、致力中歐交流、服務區域戰略、引領責任教育、全力賦能校友。
在過去的三十年中，CEIBS從一個概念，即中外教育合作的宏大願景，發展成為全球管理教育的燈塔。CEIBS的成功得益於中國的顯著經濟增長以及中國與全球社會的相互融合。站在新的起點上，CEIBS將繼續以奉獻和毅力堅持使命，並繼續為中國的改革開放以及中外更大的合作與協作做出貢獻。
欲了解更多信息，請訪問官方網站： https://www.ceibs.edu/
30年與未來 - 中歐國際工商學院舉行30周年慶典
上海，中國 - 2024年11月13日 - 中歐國際工商學院（CEIBS）近期在其上海校區舉行了盛大的慶祝活動，慶祝其成立30周年，這一里程碑代表著數十年來的顯著增長和全球影響力。