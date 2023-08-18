60Pins與香港理工大學合辦「國際太空編程實驗任務2023/24」 歡迎學校參加

STEAM科學日益受重視，但太空研究一直被認為是遙不可及的事情。創新STEM教學機構60Pins近年於學界力推太空研究，並在2022年成為全港首間參加歐洲太空總署賽事獲獎的教學機構。去年60Pins與聖保祿學校合作，參加由歐洲太空總署舉辦的「2022/23年度太空實驗室」比賽，由聖保祿學校派出三組同學參賽，從全球22個成員國771隊的同齡精英中脫穎而出，全數成功獲得在國際太空站環境內進行「飛行狀態」（即獲允許在國際太空站上進行各種實驗的許可權）的珍貴機會，其中一組更憑「研究在太空種植海藻為太空人提供穩定氧氣」勇奪當屆10大冠軍隊伍，成為香港首支於國際太空研究比賽勝出的中學隊伍。

去年參賽的其中一組隊伍利用AI圖像辨識技術分析並監測全球沙漠化情況，以應對此全球性環境問題。第二組隊伍則計劃在太空環境中種植海藻，目標讓太空人獲得穩定的氧氣提供，同時減少對外部氧氣供應的需求。第三組隊伍對次中藥有著濃厚興趣，同時留意到太空人身處外太空或會出現骨質疏鬆及鈣流失的情況，經過不斷的研究，最終選擇適合於太空種植的補骨脂及淫羊蕾作為研究對象，讓太空人的健康能夠得以保持。三組隊伍的研究實驗被歐洲太空總署送往太空站進行為期3小時的「飛行狀態」，利用各自編製的程式收集相關數據，就所得進行詳細分析，撰寫出一份完整研究報告，供主辦作最終評選。