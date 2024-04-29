62件原創設計奪「智營大賞」殊榮 一連四日展出向國際展示HK實力

本地設計界一年一度盛事-香港智營設計大賞2024（智營大賞）參賽結果正式出爐。本屆以 「Raise & Shine」為主題，吸引業界踴躍參與，合共收到逾430份參賽作品，當中62件香港原創設計脫穎而出。為推廣本屆得獎作品，智營大賞現於香港貿易發展局舉辦的「香港禮品及贈品展」場內特設得獎作品展，以協助一眾獲獎設計師拓展本地及國際市場。 彰顯創新和設計無限潛力 助拓展商機 由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的智營大賞，自27日起一連四日在「香港禮品及贈品展」上率先展出部分優勝作品，以展現香港創意力量。大會更在首日舉行得獎作品展舉行開幕典禮。香港出口商會會長孫榮聰先生致詞時表示，本屆參賽作品在設計上均融合了創新、美學和實用性，展示出無限的可能性，說明了香港在創新和設計方面的無限潛力，當局將為業界提供進一步的支援，藉此使香港發展成為全球最具影響力的一股設計力量。

本屆智營大賞分為「公司組」及「概念組」兩大組別，兩大組別各設「玩具及遊戲」、「禮品」及「家庭及家居用品」三大類別，而為了緊貼本地設計行業的最新發展及市場需求，大會今年更在相應類別下新增「大童及收藏玩具」、「手作及手工藝」、「戶外用品」以及「廚房及餐桌用品」四個子類別。 KnitWarm作品肩暖護帶 獲榮譽金獎 「我們一共有6個參賽作品，結果由『肩暖護帶』奪得『保健及個人護理』金獎，另一個『智能保健暖帶』則獲得優異獎。」織暖有限公司（KnitWarm）創辦人及創作總監郭志雄對肩暖護帶奪得金獎大感意外，原以為智能保健暖帶勝算高。KnitWarm總監吳錦權補充說，產品的誕生是因應物理治療師的要求，稱肩膊是熱敷最難處理的部位，故經過一年多才研發出來。它由立體無縫纖薄方案配合智能針織專利，能全方位覆蓋肩膊，以自設柔溫舒緩肩周不適，改善血液循環，消除疲勞及肌肉緊張；重量僅88克，無阻使用者的日常活動。