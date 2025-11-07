7-Eleven年度「11.7 Day」 限定大「折」日強勢回歸！ 購物滿$100即享全單 77 折

7-Eleven年度大折日載譽歸來，只要於11月7日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿 $100或以上，即享77折▲大優惠！為答謝各位顧客一直以來的支持，再次加入「貓頭鷹時段」 ，令優惠延長至11月8日早上6時59分，為你帶來足足24小時無間斷的多重優惠著數，讓一眾顧客都可以把心水好貨通通帶回家！
今期77折優惠更可配搭同期多款精選優惠使用，絕對是抵上加抵！今期至筍精選貨品包括 Häagen-Dazs 迷你杯 / 雪糕批 (不包括日本版)，送禮必備的安記溏心鮑魚、軒尼詩VSOP大號700毫升，以及即食之選各款7-SELECT雞髀等等，優惠產品包羅萬有，等緊你到7仔慢慢揀。把握機會到7仔掃貨啦！
想要埋單再抵啲？只要用WeChat掃描7-Eleven店內宣傳品上的二維碼，即可獲得HK$11電子現金券1張，單一淨消費滿HK$70可即時使用^！另外，使用恒生enJoy 卡付款，即可賺取3倍yuu積分回贈，而購買指定貨品可以獲取7仔yuu印花**，優惠享不停！想以最優惠價錢掃盡好貨，更可以yuu積分兌換7-Eleven電子現金券，即兌即用，積分當錢洗。「11.7 Day」只限24小時，7仔特意為你整合了一系列的掃貨攻略，精選了各款至抵至筍的貨品，快點揀定心水，11月7日早上7時起準時到7-Eleven 大手掃貨啦！
雪糕之選：7仔繼續為大家帶來至抵的雪糕優惠 ，為你的生活送上快樂！今期77折優惠包括5天限定著數之選的Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯（不包括日本版）、DREYER'S雪糕批／雪糕杯／脆筒（不包括心形系列）等，為你送上折上折優惠 ！假日想約朋友開派對，當然亦不少得Häagen-Dazs雪糕杯（各種口味）等，令狂歡時光更加盡興！