7-Eleven年度「11.7 Day」 限定大「折」日強勢回歸！ 購物滿$100即享全單 77 折

7-Eleven年度大折日載譽歸來，只要於11月7日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿 $100或以上，即享77折▲大優惠！為答謝各位顧客一直以來的支持，再次加入「貓頭鷹時段」 ，令優惠延長至11月8日早上6時59分，為你帶來足足24小時無間斷的多重優惠著數，讓一眾顧客都可以把心水好貨通通帶回家！

今期77折優惠更可配搭同期多款精選優惠使用，絕對是抵上加抵！今期至筍精選貨品包括 Häagen-Dazs 迷你杯 / 雪糕批 (不包括日本版)，送禮必備的安記溏心鮑魚、軒尼詩VSOP大號700毫升，以及即食之選各款7-SELECT雞髀等等，優惠產品包羅萬有，等緊你到7仔慢慢揀。把握機會到7仔掃貨啦！