7-Eleven限量推出PEANUTS x FDMTL瀛格拼布公仔

7-Eleven推出3款限量版PEANUTS x FDMTL「瀛格拼布公仔」，由FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi (津吉學)，採用品牌標誌性拼布圖案，配合日本Denim丹寧色系，將《花生漫畫PEANUTS》人氣角色Snoopy及好友Woodstock，兼首度於香港正式登場的Olaf，組成1套3款限量版「瀛格拼布公仔」。同場加映PEANUTS x FDMTL「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」。全部均已登陸7-Eleven，可憑指定印花換購！

詳情：https://www.7-eleven.com.hk/zh