7-Eleven 推出「yuu So Sweet」超抵著數獎賞

yuu 會員專享以低至900積分兌換多款人氣朱古力糖果 為你生活加點甜香港 - 2024年10月25日 - 7-Eleven 一直為顧客帶來不同yuu會員專享優惠，今次推出「yuu So Sweet」超著數換購優惠：即日起至10月29日，yuu會員憑積分即可兌換多款人氣朱古力、糖果及曲奇獎賞，讓你可以優惠折扣大手入貨，為你生活加點甜！
今次「yuu So Sweet」換購優惠更為大家帶來多款最新零食，包括萬代4D軟糖 (小新/MELODY & KUROMI) ，公仔造型立體軟糖十分可愛，最適合用來打卡；麥維他蝴蝶脆餅90克將鹹甜滋味交織在一起，分別有牛奶朱古力味和曲奇忌廉味讓你選擇，令人停不了口。另外，７仔為你特別推介兩款人氣朱古力及糖果優惠：以1,600 yuu積分兌換健達繽紛樂/白朱古力2條裝；以900 yuu積分兌換喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖，可以讓你以優惠價格大手掃貨！
臨近萬聖節，怎可以沒有糖果和朱古力呢？無論是舉辦派對，還是送給小朋友的獎勵，相信今次「yuu So Sweet」都可以為你帶來驚喜，為萬聖節作好準備。各位yuu會員一於來7仔掃貨，以yuu積分換購各款糖果和朱古力，準備Trick or Treat 啦！尚未成為yuu會員的朋友，立即登記成為 yuu會員發掘更多專屬待遇，讓你享盡所有7-Eleven著數優惠啦！
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*推廣日期由即日起至10月29日。獎賞兌換日期由即日起至2024年11月5日。貨品數量有限，售╱換╱送完即止。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。