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市場資訊
2022-08-12 18:10:00

8月食住買 — 變靚妙方

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美食博覽｜香港國際茶展｜家電．家品．博覽｜美與健生活博覽
展覽日期︰ 2022 8 11  15 日（星期四至一）
地點︰香港會議展覽中心
展會詳情： https://hkfoodexpo.hktdc.com/tc
8月食．住．買網站: https://ecoupon.hktdc.com/food
* 香港國際茶展開放至813
**尊貴美食區開放至814

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