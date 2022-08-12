8月食住買 — 變靚妙方

美與健生活博覽真係有好多筍貨，運動鞋墊瑜伽衫褲健康代餐想搵乜都有，幫你由內靚到外！美容及養生美食專家Yoko Tsang會分享護膚 ｢新常態｣(14/8)、更有專題講座，教你活得年輕、凍齡秘訣、睡得健康、Gel甲貼士等，不容錯過！想快啲收到更多展覽最新消息同優惠？記住要緊貼HKTDC 的Facebook專頁、IG同埋8月食．住．買網站！

美食博覽｜香港國際茶展｜家電．家品．博覽｜美與健生活博覽

展覽日期︰ 2022年 8 月 11 至 15 日（星期四至一）

地點︰香港會議展覽中心

展會詳情： https://hkfoodexpo.hktdc.com/tc

8月食．住．買網站: https://ecoupon.hktdc.com/food

* 香港國際茶展開放至8月13日

**尊貴美食區開放至8月14日