9月8日沙田馬場 香港馬季開鑼 盛大開幕儀式 有獎遊戲精彩表演 鎬鑼迎好運

暑假結束，馬季即將盛大回歸！匯聚精彩賽事、娛樂、獎賞及美食體驗的「2024/25馬季開鑼日」將於9月8日星期日在沙田馬場隆重舉行，香港賽馬會誠邀大家與親朋好友一同前來慶祝全城盛事，齊齊敲響銅鑼，沾沾好運新一季！當天除了10場刺激緊張的賽事，場內更有盛大開幕儀式、人氣歌手表演、入場禮品，以及一系列的娛樂美食體驗。大會更特別推出「沙田馬場日日賞」過百萬元有獎問答遊戲。
當日入場的觀眾均可獲贈全新「2024/25馬季賽事月曆」，數量有限，先到先得，派完即止。入場時則可先掃瞄月曆上的二維碼登記，為挑戰過百萬元「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲做好準備。在首場賽事開跑前，先到公眾席廣場敲響銅鑼，再到馬匹亮相圈參與盛大的開幕儀式及醒獅表演，體驗開運傳統沾好運，寓意大家好運新一季！
Edan呂爵安@MIRROR獻唱大熱歌曲 小食啤酒優惠慶馬季開鑼
大會當天特別邀請到人氣男團成員Edan呂爵安於尾場賽事後在馬匹亮相圈為大家獻唱大熱歌曲！賽事進行期間，大家亦可到巨型彩繪打卡牆拍照、參加「馬季開鑼快訊」節拍挑戰等源源不絕的特色體驗。當天下午4時後，指定生啤、雪糕杯或爆谷均以超值優惠價港幣$10發售，沙田馬場2號場畔小食亭亦為入場人士呈獻一系列期間限定的本土街頭小食及特飲，務求讓大家盡興而歸！
觀眾入場後打開「馬會投注三合一」應用程式，於「馬上發現」進入活動頁面，即可參加「沙田馬場日日賞」有獎遊戲。於下午5時正起，首500名按指示最快提交正確答案的參加者可獲得指定USB充電式無線便攜風扇一個！所有按指示提交正確答案參加者更可參加「沙田馬場開鑼大抽獎」，大獎得獎者可享「指定日本東京競馬場體驗旅程（2位成人4日3夜套票包機票酒店住宿）」，其他獎品包括「指定韓國品牌旗艦手機(256GB) 一部」、「參與指定馬房導賞團及香港賽馬會價值港幣$3,000指定餐飲禮券」。
本地90後年青藝術家杜海銓於沙田馬場繪畫了數幅特色巨型壁畫，結合幻視藝術，令觀眾猶如置身藝術場景。入場觀眾可在充滿藝術氣息的打卡熱點前盡情拍照，感受不一樣的馬場體驗！自問音樂感及節奏感強的人士，則可參加「馬季開鑼快訊」節拍挑戰，從中吸收賽馬知識，勝出者有機會獲贈特別奬品一份！大家可先玩網上版，於9月4日前登入網頁參加網上節拍挑戰，有機會免費贏取沙田馬場入場券及港幣$50沙田馬場餐飲券！
各大馬房養精蓄銳，搶奪新季頭彩！在開鑼日將有10場賽事，不可錯過的焦點賽事屬第三場的「香港特區行政長官盃」。
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