9月8日沙田馬場 香港馬季開鑼 盛大開幕儀式 有獎遊戲精彩表演 鎬鑼迎好運

Edan 呂爵安 @MIRROR 獻唱大熱歌曲 小食啤酒優惠慶馬季開鑼 大會當天特別邀請到人氣男團成員Edan呂爵安於尾場賽事後在馬匹亮相圈為大家獻唱大熱歌曲！賽事進行期間，大家亦可到巨型彩繪打卡牆拍照、參加「馬季開鑼快訊」節拍挑戰等源源不絕的特色體驗。當天下午4時後，指定生啤、雪糕杯或爆谷均以超值優惠價港幣$10發售，沙田馬場2號場畔小食亭亦為入場人士呈獻一系列期間限定的本土街頭小食及特飲，務求讓大家盡興而歸！ 觀眾入場後打開「馬會投注三合一」應用程式，於「馬上發現」進入活動頁面，即可參加「沙田馬場日日賞」有獎遊戲。於下午5時正起，首500名按指示最快提交正確答案的參加者可獲得指定USB充電式無線便攜風扇一個！所有按指示提交正確答案參加者更可參加「沙田馬場開鑼大抽獎」，大獎得獎者可享「指定日本東京競馬場體驗旅程（2位成人4日3夜套票包機票酒店住宿）」，其他獎品包括「指定韓國品牌旗艦手機(256GB) 一部」、「參與指定馬房導賞團及香港賽馬會價值港幣$3,000指定餐飲禮券」。

巨型壁畫打卡熱點