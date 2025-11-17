90後國際中樂指揮大賽領軍 香港中樂團呈獻《冠軍之夜 III》

香港中樂團將於2025年12月6日於荃灣大會堂舉行《冠軍之夜III》音樂會，由兩位90後青年指揮、「國際中樂指揮大賽」第三屆及第四屆冠軍得主廖元鈺及黃蔚傑領軍，以新世代的角度重新詮釋中樂經典。《冠軍之夜III》象徵年輕一代領航，同時嗩吶演奏家馬瑋謙更會呈獻嗩吶協奏曲，展現嗩吶高亢嘹亮的張力。

香港中樂團創辦的「香港國際中樂指揮大賽」自2011年舉辦以來，已成為國際中樂界具代表性的專業平台，發掘並培育多位年輕指揮新秀。廖元鈺現任澳門中樂團駐團指揮，得獎後曾分享：比賽只是一個開始，一個指揮一生的工作就是永遠謙卑的學習。「香港中樂團給我一個真正走進專業舞台的機會，這次能再度與樂團合作，感受到團員對音樂細節的講究，亦感謝樂團對年輕指揮的信任與包容。」