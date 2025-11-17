90後國際中樂指揮大賽領軍 香港中樂團呈獻《冠軍之夜 III》

香港中樂團將於2025年12月6日於荃灣大會堂舉行《冠軍之夜III》音樂會，由兩位90後青年指揮、「國際中樂指揮大賽」第三屆及第四屆冠軍得主廖元鈺及黃蔚傑領軍，以新世代的角度重新詮釋中樂經典。《冠軍之夜III》象徵年輕一代領航，同時嗩吶演奏家馬瑋謙更會呈獻嗩吶協奏曲，展現嗩吶高亢嘹亮的張力。
香港中樂團創辦的「香港國際中樂指揮大賽」自2011年舉辦以來，已成為國際中樂界具代表性的專業平台，發掘並培育多位年輕指揮新秀。廖元鈺現任澳門中樂團駐團指揮，得獎後曾分享：比賽只是一個開始，一個指揮一生的工作就是永遠謙卑的學習。「香港中樂團給我一個真正走進專業舞台的機會，這次能再度與樂團合作，感受到團員對音樂細節的講究，亦感謝樂團對年輕指揮的信任與包容。」
黃蔚傑於第四屆比賽中勇奪三項大獎，成為該屆比賽三冠王，他曾分享疫情讓他深思自己的未來，毅然決定辭職到上海音樂學院攻讀指揮碩士，提升音樂造詣。「香港是目前少數仍持續舉辦中樂指揮比賽的地方，這讓世界看見中樂的專業面貌。能與香港中樂團合作，非常榮幸及鼓舞。」
音樂會曲目橫跨當代及經典作品，以張朝的《橙．太陽歌》（選自《七彩之和》第七樂章）揭開序幕，作品以彝族音樂風格為基調，透過鮮明的「橙」色譜比喻太陽的「光」與「熱」兩大精神。嗩吶演奏家馬瑋謙將帶來嗩吶協奏曲《火之舞》，以奔放旋律展現嗩吶直擊感官的震撼力；關廼忠編曲的《穆桂英掛帥（選段）》是中樂曲目的經典作品，英氣激昂；《流水》由陳培勳根據古琴曲創作，結合山水細流和波濤洶湧之勢；而朱踐耳的《黔嶺素描》則從貴州省黔東南苗族侗族自治州的多姿多彩農家生活和原始音樂中，獲得嶄新的創新靈感。
冠軍之夜 III
日期及時間： 6/12/2025（五）晚上8:00
地點： 荃灣大會堂演奏廳
票價： $380, $300, $250, $200
指揮： 廖元鈺、黃蔚傑
演出： 嗩吶：馬瑋謙
