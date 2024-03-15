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市場資訊
2024-03-15 09:15:00
日報

93%用家實證全天然海參丸可改善睡眠

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生活忙碌、工作壓力、年紀增長影響睡眠質素，擁有優質睡眠對人體維持健康和免疫力極其重要。「瞓得好」才能真正休養生息，中醫常說睡眠是養生第一補。多項國際研究證實海參有助促進自然入睡，提升睡眠質素。Labway立威海參專家與本港頂尖大學聯手研發SC-3海參精元素®，由100%全天然海參製成，從根源改善睡眠，擊退失眠、淺眠、易醒，經93%用家實證有效改善睡眠！即日至318日於各大華潤堂分店購買SC-3海參精元素® (60) 可享高達74折優惠，會員購買可享低至$355/ (正價$480)。歡迎致電55106907了解產品功效及真實用家分享。
網站：www.labwaybio.com

Labway立威海參專家 全天然海參丸 SC-3海參精元素® 瞓得好
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