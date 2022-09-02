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市場資訊
2022-09-02 07:30:00
日報

Acer x 香港海洋公園 STEM 課程及門票組合優惠

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Acer 推出一大一細二人繽Fun之旅組合優惠，現只要購買指定型號電腦 (包括 Acer Aspire Vero / Swift 3 / Swift 5)，即送威威司令村莊STEM 課程及入場門票2 (1大人及1小童門票)！小朋友可到威威司令村莊體驗約一小時STEM教學課程，學組裝、編程及運作原理，於「探索號 R」體驗館透過體驗式學習式認識大自然及保育，並參與水族館集郵大行動及參觀海洋公園。請於購買電腦後7個工作日內登記禮品，優惠期至 202298日，送完即止。      
登記：https://forms.gle/vbfnfBqHSxkQfB9q7

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