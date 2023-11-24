AEON信用卡客戶: 年度稅季精選產品「Gold富稅延期年金計劃」*

「Gold富稅延期年金」是獲保險業監管局認證的合資格延期年金保單提供定期入息及期滿利益，投保人可靈活管理自己的退休計劃，自選年金開始日、保費繳付期及行使保費假期。投保人更可享稅務扣減，於每課稅年度向稅局申請高達港幣$60,000稅務扣減(每年慳稅高達$10,200)**，幫你減低稅季壓力。

每年收到稅單都發現愈交愈多稅，一份政府認可的扣稅年金可以幫到你慳稅，儲錢，讓你可以安享無憂退休生活。

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