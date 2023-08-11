AEON慶祝信用卡業務30周年 推廣優惠浪接浪

今年乃AEON信用卡業務30周年，為了回饋客戶支持，AEON與海洋公園合作呈獻「海洋公園X AEON信用卡 - emoji®夏水禮2023」，由即日起AEON信用卡客戶專享多項折扣及優惠，包括累積簽賬滿10,000港元即可免費換領海洋公園門票1張、購買海洋公園夏日優惠門票可享85折，以及於園內餐廳及紀念品店簽賬分別享有9折及85折優惠。AEON亦推出連串精彩推廣活動，包括以AEON信用卡在日本簽賬可獲高達8%現金回贈；以及與包括永旺百貨、允記集團、張毛記電業，以及恒隆指定商場等進行合作推廣。

詳情：https://www.aeon.com.hk/tc/privilege/promo-list.html