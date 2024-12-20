AEON税貸易•私人貸款 助你輕鬆渡稅季 兼享現金回贈

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由AEON信貸財務 (亞洲)有限公司刊發
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備註︰
# 客戶必須符合AEON相關信貸條件（包括指定貸款額及供款期）。
^只適用於貸款金額HK$800,000或以上。
* AEON信貸財務(亞洲)有限公司(簡稱「AEON」)為安達人壽保險香港有限公司(簡稱「安達人壽」)之持牌保險代理機構，AEON負責有關保險產品的銷售。有關保險產品由安達人壽承保及提供。
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