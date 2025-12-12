AEON「稅．貸易」稅務貸款 賞高達HK$12,000現金回贈#

申請手續簡易 輕鬆應對稅季 稅季來臨，打工仔面對一年一度的「交稅」大日子，當然希望輕鬆解決資金周轉難題。AEON稅．貸易不單為打工仔提供高達HK$1,000,000或月薪18倍的貸款額，實際年利率更低至1.27%*。推廣期內成功申請並提取指定金額及還款期，更會賞你高達HK$12,000現金回贈#，稅季周轉自然大丈夫！ 唔想交完稅手頭掹掹緊，要勒緊褲頭過日子？AEON稅．貸易讓你輕鬆解決稅務問題後仍有充足資金靈活運用。無論你想用來買禮物給自己或家人、去旅行充電、進修增值，或投資理財，都能一一實現。

靈活還款期 提早還款不罰息 AEON稅．貸易提供6個月至24個月（6／12／18／24）的靈活還款期，打工仔可因應個人財務狀況作出選擇，分散還款壓力；貸款申請人亦可選擇提早清還所有貸款，絕不會罰息。由即日起至2026年3月31日推廣期內成功申請，並於2026年4月30日或之前確認貸款達指定金額及供款期，可獲高達HK$12,000現金回贈#；更提供月平息低至0.14%優惠利率（實際年利率低至1.27%*），以全新客戶申請貸款額HK$300,000為例，可節省高達利息60%。 多元申請渠道 全程可毋須露面 ^ 為方便打工仔，除可親身前往AEON分行外，可透過「AEON 香港」手機App1辦理，全程毋須露面^，方便又快捷。貸款一經確認，獲批貸款金額將經由「轉數快」24/7即時存入指定銀行，資金快到手，助你迅速應對稅季壓力。

申請渠道：

-「AEON 香港」手機App

- AEON 網上申請

- AEON 貸款專線：2239 9000

- AEON 各分行

- WhatsApp（真人應援）：

- 了解詳情及申請： 備註：

# 客戶必須符合AEON相關信貸條件（包括指定貸款額及還款期）。

* 只適用於貸款金額HK$300,000或以上；已包括適用之現金回贈。

^ 只適用於「AEON 香港」手機App。 1 必須符合AEON相關信貸條件；否則，客戶或需親臨分行提供有關證明文件。

2 此功能暫不支援任何護照之申請。

以上優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱網頁： 忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1438/2025

查詢及投訴可致電：2895 6262

AEON信貸財務（亞洲）有限公司